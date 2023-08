America’ Cup 2024: Slam veste l’equipaggio Emirates Team New Zealand

Emirates Team New Zealand ha ricevuto l’abbigliamento tecnico di ultima generazione di Slam, fornitore ufficiale di abbigliamento del team, in vista della difesa della 37esima America’s Cup, che si terrà a Barcellona nel 2024.

La gamma di abbigliamento Slam che è stata consegnata al team neozelandese, quattro volte vincitore dell’America’s Cup, è il risultato di un approfondito processo di condivisione tra Slam ed Emirates Team New Zealand, focalizzato sui materiali, sul design e sulle performance. Realizzata su misura per la squadra è pensata espressamente per soddisfare le esigenze delle diverse attività, dal kit hi-tech per l’equipaggio a bordo, a quello per i tecnici che lavorano a terra, fino ai capi per l’utilizzo quotidiano nel tempo libero, mentre una versione replica con le stesse caratteristiche tecniche sarà commercializzata in tutto il mondo.

Emirates Team New Zealand ha messo subito alla prova con successo l’abbigliamento ricevuto nel corso gli allenamenti in mare la scorsa settimana al largo di Barcellona, rimanendo entusiasta del kit da regata utilizzato dai velisti a bordo, che risponde alle esigenze del team e rispecchia i valori condivisi da Emirates Team New Zealand e Slam sull’importanza delle performance e l’eccellenza.

Fondata a Genova nel 1979, Slam due anni fa è stata acquisita da Vam Investment Group spa che ha investito in un ambizioso progetto con il campione del mondo Enrico Chieffi, al timone dell’azienda nel ruolo di amministratore delegato. Il primo obiettivo è stato quello di sviluppare soluzioni innovative per l’abbigliamento tecnico dedicato al mondo della vela che garantiscano prestazioni di assoluta eccellenza.

«Per Slam questa è una vera e propria partnership − ha dichiarato il ceo Enrico Chieffi − Con questo intendo dire che faremo tutto il possibile per sostenere Emirates Team New Zealand nella sua difesa dell’America’s Cup. Entrambi i team conoscono perfettamente la ricetta per il successo. Noi siamo assolutamente determinati a collaborare e a sostenere il percorso di eccellenza che sta scrivendo Emirates Team New Zealand. Con loro condividiamo l’impegno a ottenere risultati attraverso l’innovazione, l’eccellenza e la qualità, insieme a una filosofia votata alla competitività e la determinazione costante verso il successo».

La partnership con Emirates Team New Zealand costituisce un’ulteriore importante pietra miliare nella missione di Slam di confermare il suo posizionamento tra i migliori brand di vela agonistica del mondo, insieme alla collaborazione già in corso con la Federazione Italiana vela e alla creazione di un “Dream team” di campioni.

Kevin Shoebridge, coo di Emirates Team New Zealand: «L’abbigliamento che abbiamo ricevuto rispecchia esattamente quello che speravamo e che ci aspettavamo da un brand come Slam, che da oltre 40 anni ricopre un ruolo fondamentale nel mondo della vela sportiva. Per noi è importantissimo che l’abbigliamento soddisfi le aspettative di ogni membro del team nell’ambito del ruolo che svolge, dai velisti all’equipaggio ai tecnici che lavorano a terra, dai progettisti allo staff dell’amministrazione. Il marchio Slam è tra le eccellenze mondiali della vela ad alte prestazioni, tutto il team è orgoglioso di avere Slam a bordo nella difesa dell’America’s Cup».