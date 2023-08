Allerta gialla prorogata sino alle 21, possibili temporali e grandinate

Prolungata la chiusura dell’allerta gialla prevista oggi sulla Liguria. Il nuovo orario di conclusione è fissato alle 21 sulle zone A, B, D ed E (Ponente, Centro, versanti padani di Ponente e versanti padani di Levante. Resta una bassa probabilità di temporali forti su C.

La perturbazione attesa per la giornata di oggi si sta attivando con l’arrivo delle prime cumulate sulle zone interne di Ponente. Nelle prossime ore, soprattutto nel primo pomeriggio e fino alla sera, è attesa un’estensione dei fenomeni su tutta la fascia di Centro – Ponente, con l’interessamento anche delle zone costiere. Le possibili criticità legate ai temporali saranno piogge forti localizzate, grandine e forti raffiche di vento. Si attende un miglioramento a partire dalle prime ore della notte sul Centro-Ponente mentre sulla zona C, invece, è segnalata una bassa probabilità di temporali forti fino alle prime ore di sabato.

Per quanto riguarda le temperature, le minime sulla costa si sono mantenute sopra i 20 gradi, alle 11.30 la rete Omirl segnala come valore più elevato fin qui registrato, 29.0 gradi a Rocchetta Nervina (Imperia). Il mare alla boa di Capo Mele è molto mosso con temperatura dell’acqua di 25.9 gradi.

Ecco l’avviso meterologico emesso in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni:

Oggi giornata instabile per l’arrivo di aria fredda in quota con rovesci e temporali sparsi più probabili su Centro-Ponente. Fino alla sera alta probabilità di temporali forti su ABDE, localmente associati a grandine e colpi di vento, bassa probabilità su C. Seguirà una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) su BC, in rotazione dai quadranti settentrionali dal pomeriggio a partire da Ponente. Mare localmente agitato su C per onda di libeccio in allungamento dal pomeriggio.

Domani, 5 agosto: nelle prime ore della notte residui fenomeni a Levante con bassa probabilità di temporali forti su C, al più moderati su E e parte orientale di B. Mare localmente agitato su C nella notte per onda lunga di libeccio con periodo di 7-8 secondi in calo dalla mattina. Nelle prime ore della notte venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) su aree costiere di AB in attenuazione nelle prime ore della mattina.

Domenica 6 agosto: mare mosso, in aumento fino a localmente agitato su C per onda lunga di libeccio con periodo 8-9 secondi. In serata ingresso di venti fino a forti e rafficati su Centro-Ponente (40-50 km/h).