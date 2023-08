Albenga, sostituiti i bidoni dell’umido nel centro

Sat ha provveduto in questi giorni alla sostituzione dei bidoni per la raccolta della frazione umida dei rifiuti nel centro urbano di Albenga.

Tale intervento, fortemente richiesto dall’assessore Pollio, ha visto la rimozione dei bidoni sporchi e il posizionamento di quelli nuovi e puliti.

Afferma l’assessore all’ambiente Giovanni Pollio: «La sostituzione dei bidoni della frazione umida è particolarmente importante, in particolare nel periodo estivo e ringrazio la Sat per aver dato una risposta alle richieste ricevute. Ovviamente i bidoni vengono periodicamente lavati, ma, specialmente quelli dell’umido devono essere periodicamente sostituiti. Colgo l’occasione per sottolineare che, per avere una città pulita, è indispensabile la collaborazione da parte degli utenti che invito a effettuare la differenziata nella maniera corretta, non abbandonare i rifiuti in maniera indiscriminata e, in particolare ai proprietari di cani, raccogliere sempre le deiezioni canine».

Sat nel periodo estivo ha aumentato i passaggi di ritiro rifiuti sia per quel che concerne le campane che per i cestini gettacarta.

Il Centro di Raccolta Sat presso l’ex Caserma Turinetto è aperto ai cittadini per ogni necessità o chiarimento e per ritirare in modo gratuito le chiavi per accedere alle campane.

A questo link tutte le informazioni utili sul tema raccolta differenziata.

Numero verde SAT: 800.966.156.