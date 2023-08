A15, Santo Stefano Magra: dal 31/8 al 13/9 restringimento per lavori sulle barriere

A partire da giovedì 31 agosto fino a mercoledì 13 settembre il tratto di bretella autostradale della A15 nei pressi del casello di Santo Stefano Magra, gestito da Salt, sarà interessato da un restringimento per permettere la sostituzione delle barriere di sicurezza che separano le due carreggiate.

Il cantiere, di una lunghezza di circa 100 metri, porterà a una riduzione della carreggiata da due a una corsia in entrambe le direzioni di marcia. I lavori sono inseriti nel piano di ammodernamento della tratta e sono previsti in un arco di tempo limitato, inoltre non influiranno sul traffico delle rampe di entrata e uscita del casello di Santo Stefano di Magra, che rimarrà pienamente operativo.

Grazie al confronto avviato da Regione Liguria con Salt, in accordo con i Comuni della Spezia, di Santo Stefano Magra e Vezzano, è stato possibile portare avanti un percorso di messa in sicurezza molto importante per il miglioramento della viabilità stessa. Le tempistiche scelte per l’intervento rispondono alle esigenze del territorio: la fine del cantiere è infatti prevista prima dell’inizio delle scuole di giovedì 14 settembre. Con questa soluzione sono state evitate possibili interferenze sia con il traffico turistico che con quello della ripresa delle attività didattiche, due momenti solitamente contraddistinti da flussi veicolari intensi. Mediante questo intervento Salt potrà concludere il primo lotto di installazione delle barriere di sicurezza sulla bretella della A15.

Nello specifico, Salt comunica quanto segue:

– dalle ore 7 di giovedì 31 agosto fino alle ore 17 di mercoledì 13 settembre, sarà vietato il transito sulla corsia di sorpasso per una lunghezza di circa 250 metri, nei pressi della progressiva km 102 della A15 carreggiata ovest (direzione La Spezia); per la durata dei lavori sarà vietato il passaggio, dalle ore 6 alle 24, ai veicoli e/o trasporti eccezionali di larghezza superiore a m. 3.30: le limitazioni a tali mezzi si applicano anche alle autorizzazioni già emesse a tutto il 29 agosto, pur se riportanti diversa prescrizione;

– sarà altresì vietato il transito sulla corsia di sorpasso per una lunghezza di circa 320 metri, nei pressi della progressiva km 102 della A15 carreggiata est (direzione S. Stefano);

– il traffico verrà deviato sulle corsie di marcia delle carreggiate stesse;

– per la durata dei lavori sarà vietato il passaggio, dalle ore 6 alle 24, ai veicoli e/o trasporti eccezionali di larghezza superiore a m. 3.30: le limitazioni a tali mezzi si applicano anche alle autorizzazioni già emesse a tutto il 24 agosto, pur se riportanti diversa prescrizione;

– nella fascia oraria dalle 6 alle 20 – per tutta la durata dei lavori – i veicoli provenienti dal casello autostradale e diretti in città saranno indirizzati in direzione Santo Stefano Magra per poi ricollegarsi in direzione La Spezia nei pressi delle aree retroportuali. Il breve percorso alternativo sarà indicato con cartellonistica provvisoria;

– previo coordinamento con le forze dell’ordine, l’accesso all’autostrada dallo svincolo di Fornola potrà essere temporaneamente interdetto qualora i volumi di traffico in direzione Santo Stefano siano tali da non garantire adeguate condizioni di sicurezza sulla viabilità ordinaria;

– le limitazioni della circolazione avverranno con la segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada, dalle normative vigenti e come prescritto nella relativa ordinanza;

– informazioni in tempo reale sul traffico sono disponibili sul sito www.salt.it e sul canale Telegram della concessionaria.

Il 6 settembre è in programma un nuovo incontro operativo tra Salt, Regione Liguria, ministero dei Trasporti ed enti locali per definire le migliori modalità e predisporre le tempistiche dei prossimi interventi sulla tratta A15 inerenti, in particolare, la sostituzione delle barriere spartitraffico. Regione Liguria si impegnerà a portare avanti un dialogo con tutti gli enti coinvolti affinché la programmazione dei lavori abbia un impatto il più ridotto possibile sulla popolazione.