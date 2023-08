A Sestri Levante numeri in crescita per la cultura

Dopo i difficili anni della pandemia Sestri Levante torna a registrare presenze record superiori a quelle precedenti al 2020 e a crescere non è solo il turismo, ma anche la cultura.

I numeri del sistema bibliotecario parlano chiaro: circa 20.000 prestiti da gennaio ai primi giorni di agosto. La scorsa settimana la biblioteca Fascie Rossi ha registrato 201 prestiti in 8 ore e la biblioteca del Mare 125 prestiti in 5 ore. Numeri importanti sono stati rilevati anche nella partecipazione dei bambini alle letture estive proposte in collaborazione con la libreria Leggi e sogna: nel solo mese di luglio hanno partecipato 150 bambini insieme a genitori, nonne e nonni, zie e zii. Gli appuntamenti con le letture proseguiranno fino al 1° settembre e per tutto il mese di agosto le Biblioteche saranno aperte (con l’unica eccezione del giorno di Ferragosto).

«Sono molto orgogliosa di avere queste due realtà che ci permettono di trascorrere un po’ di tempo in compagnia di un buon libro sapientemente consigliato dalle gentilissime bibliotecarie. Molto istruttivi e appassionanti gli incontri con gli autori e le lezioni tematiche del Musel», dichiara l’assessore alla Cultura Maura Caleffi.

Le due biblioteche del Sistema Bibliotecario urbano di Sestri Levante garantiscono 41 ore di apertura settimanali, 6 giorni su 7, offrendo molti e variegati servizi e innumerevoli occasioni di aggregazione per tutti: bambini, adulti, utenti e non, residenti e non.

Oltre ai “classici servizi”, nelle due biblioteche, è possibile usufruire gratuitamente e senza necessità di iscrizione di una cinquantina di postazioni studio e lettura presenti sia a Riva Trigoso sia a Palazzo Fascie in corso Colombo dove recentemente sono stati aperti due nuovi spazi, ora liberamente accessibili e oggetto, nel prossimo futuro, di ulteriori miglioramenti: la sala dedicata a Vincenzo Gueglio e la terrazza.

Il prestito dei libri, consentito agli utenti iscritti, è un servizio che si declina in diversi modi: è possibile, come da tradizione, recarsi nelle biblioteche e scegliere i libri chiedendo consigli alle bibliotecarie; consultare il catalogo online e prenotare i libri desiderati (via mail, telefono o tramite l’area personale del catalogo) per trovarli già pronti per il ritiro nella biblioteca che si preferisce; oppure è possibile scaricare gli ebook e gli altri contenuti multimediali dall’area personale del catalogo, in autonomia e in qualsiasi momento indipendentemente dagli orari di aperture delle biblioteche. Si ricorda che per l’iscrizione al Sistema Bibliotecario non è necessario essere residenti a Sestri Levante e l’accesso all’area personale del catalogo è possibile esclusivamente tramite lo spid (sistema pubblico di identità digitale).

Dedicate ai bambini sono le due sale caratterizzate da spazi arredati a misura per i più piccoli con una ricca selezione di volumi scelti tra i migliori titoli della letteratura per l’infanzia.

Biblioteca però non è solo spazio per lo studio e prestito di libri, a Sestri Levante biblioteca è anche luogo di socialità e di aggregazione per gli appassionati di lettura di tutte le età. Il Sistema Bibliotecario è infatti particolarmente vivace nell’organizzazione di incontri con l’autore, spaziando tra i diversi generi della narrativa e tra i diversi argomenti della divulgazione per cercare di accontentare tutti i lettori e, per i bambini di tutte le età organizza letture dedicate, alcune riservate alle scuole, molte altre aperte a tutti.

Nella programmazione di queste attività, le Biblioteche si avvalgono della preziosa collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca Civica, e con il gruppo di lettura L’agave sullo scoglio, prezioso è il supporto di Nicoletta Salamone, educatrice e libraia specializzata in letteratura per l’infanzia.

È inoltre strettissima la sinergia con il Musel – Museo archeologico e della città, grazie alla disponibilità della conservatrice Marzia Dentone, è possibile organizzare letture in museo e eventi pensati per diffondere la conoscenza delle tradizioni, della cultura e della storia del nostro territorio unendo la passione per l’archeologia e per la ricerca storica con la passione per la scrittura e la lettura.

Il Sistema Bibliotecario di Sestri Levante è gestito dalla società in-house Mediaterraneo Servizi, tutte le informazioni sugli orari e gli appuntamenti in programma sono disponibili sul portale turistico di Sestri Levante.