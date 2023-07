Top of the Pid Mirabilia 2023: 3.000 euro al miglior progetto di innovazione in ambito turistico

Accanto al premio nazionale della rete dei Pid “Top of the Pid 2023” torna l’edizione sul turismo promossa dall’Associazione Mirabilia costituita da Unioncamere e 21 Camere di Commercio per valorizzare i patrimoni Unesco meno conosciuti.

I beneficiari sono in automatico tutti i progetti delle singole imprese o gruppi di imprese che hanno inviato la loro candidatura per il “Top of the Pid 2023” e che sono iscritte al Registro Imprese di Genova.

Per candidarsi occorre seguire lo stesso regolamento del “Top of the Pid 2023” a questo link e in più le specifiche indicate nel seguente addendum. Le aziende che propongono un progetto di innovazione nell’ambito turistico, dovranno indicare come settore il turismo, in modo da concorrere in automatico anche per questa edizione del premio.

La scadenza per la presentazione è sempre il 4 di settembre. Oltre la premialità in caso di presentazione di un video del progetto è prevista, solo per questa edizione, una premialità per le imprese che hanno partecipato a Connessioni. Un progetto ideato sempre dai due network, Pid e Mirabilia, per creare partnership e collaborazioni tra aziende del turismo e fornitori tecnologici.

Lo scopo è premiare le imprese che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione digitale, prodotti, applicativi o soluzioni tecnologiche per favorire e valorizzazione l’economia del turismo e i territori.

La premiazione avverrà in occasione di uno degli eventi annuali organizzati dall’Associazione Mirabilia e per i primi tre classificati sono previsti i seguenti premi:

● primo premio: assegno del valore di 3.000 euro

● secondo premio: soggiorno di 1 settimana per 2 persone in uno dei territori Mirabilia

● terzo premio: soggiorno di 1 weekend per 2 persone in uno dei territori Mirabilia

Sono previste anche delle possibili menzioni speciali in base al giudizio della giuria tecnica.

A questo link la pagina dedicata.