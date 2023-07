TabUi e BBBell insieme per la digitalizzazione della pubblica amministrazione

La tecnologia e la realtà aumentata dell’app tabUi di Torino si uniscono alla velocità di connessione internet di BBBell, azienda piemontese specializzata in servizi a banda ultra larga e telecomunicazioni wireless in Piemonte e Liguria.

Grazie a un accordo di partnership, le due realtà piemontesi uniscono le forze per cercare di superare il problema del divario digitale di molti territori italiani.

Le pubbliche amministrazioni necessitano sempre più di una maggiore visibilità per attrarre turisti da ogni parte del mondo e lo devono fare in modo competitivo e innovativo.

La collaborazione tra tabUi – App di riferimento nel mondo del turismo e dei servizi al cittadino – e BBBell permetterà di portare nei territori ancora in digital divide e fuori dai circuiti turistici tradizionali, da una parte, connessioni internet veloci e affidabili e, dall’altra, visibilità nella logica di un turismo più lento, economico e sostenibile.

La partnership è rivolta a tutte le amministrazioni comunali che potranno così godere di una connessione internet ad alta velocità (50, 100 Mega FULL) e dei servizi offerti da tabUi a prezzi scontati.

Commenta il ceo e fondatore di tabUi Giorgio Proglio: «Siamo molto contenti di questa partnership con un’azienda leader in Italia come BBBell. Una collaborazione che ci permetterà di portare tabUi APP in molti altri Comuni italiani. Siamo digitali e forniamo un’app installata sugli smartphone delle persone che, per funzionare, necessita di connessione internet ma non è così scontato avere copertura in alcune aree!»

«Crediamo fortemente – afferma Simone Bigotti, amministratore delegato di BBBell – che la riscoperta e la valorizzazione dei Comuni, soprattutto dei più piccoli, debba passare attraverso una connessione nel senso più ampio del termine: connessione internet certamente ma anche di idee, di persone, di valori. E nella collaborazione con tabUi abbiamo ritrovato un’unità d’intenti volta alla digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni e alla valorizzazione dei territori”.

L’App tabUI, (termine che in piemontese identifica i cani da tartufo), è nata nel 2019 nelle Langhe e poi si è trasferita a Torino per far scoprire i gioielli del territorio piemontese grazie al “fiuto” delle nuove tecnologie digitali. Ora si è estesa in tutta Italia e in parte in Europa. La piattaforma è in grado di raccontare i tesori di numerose destinazioni con pochi click. Cantine, ristoranti, alberghi, centri benessere, monumenti, sentieri percorribili in bicicletta e perfino panchine giganti. Si tratta di uno strumento interattivo: ogni turista, infatti, può far conoscere il territorio attraverso l’inserimento di video, curiosità, aneddoti, immagini e tutto ciò che può essere utile a condividere la propria esperienza. Non solo turismo ma anche servizi digitali ai cittadini che stanno diventando sempre più smart. Tra le altre cose tabUi è diventata partner ufficiale del Turism Digital Hub del Ministero affermandosi sempre più quale punto di riferimento in Italia.

Costituita nel 2003, BBBell ha sede operativa a Torino, dove lavorano circa 70 dipendenti, circa 50 tra tecnici e installatori e 35 agenti commerciali, servendo più di 31.000 clienti. Da 20 anni la soietà si occupa di connettività veloce ultra larga sul territorio piemontese e ligure, anche nelle aree soggette a “digital divide”, sfruttando infrastrutture di proprietà con tecnologie alternative rispetto alle tradizionali, in grado di servire aziende, privati ed enti locali dislocati anche in aree rurali, dove altri operatori non arrivano.