T. Mariotti consegna Seabourn Pursuit

Seabourn, la compagnia leader nelle crociere oceaniche ed expedition ultra-luxury, ha preso in consegna oggi la sua seconda nave expedition, Seabourn Pursuit, durante una cerimonia ufficiale di consegna avvenuta a Genova, presso il cantiere T. Mariotti. Seabourn Pursuit è la seconda nave da spedizione extralusso della compagnia e la più moderna del settore.

Seabourn Pursuit offre la stessa lussuosa esperienza “da yacht” che i viaggiatori si aspettano da Seabourn, arricchita da un hardware e da attrezzature che consentono alla compagnia di offrire la più ampia gamma di attività “Expedition” guidate da un esperto team di 24 persone tra scienziati, studiosi, e naturalisti.

La Seabourn Pursuit è stata progettata e costruita per ambienti diversi secondo gli standard PC6 Polar Class ed è dotata di hardware e tecnologie all’avanguardia per poter navigare in ogni angolo del mondo. Seabourn Pursuit ha quasi 2.800 metri quadrati di spazio sui ponti e di rifiniture speciali in ogni suo angolo: tra queste, aree interne ed esterne per gli ospiti con una vista a quasi 270 gradi e una telecamera Gss Cineflex 4K montata sull’albero del Constellation Lounge in grado di trasmettere immagini fino a 5 miglia di distanza sui monitor situati in tutta la nave.

In aggiunta, Seabourn Pursuit, come le altre navi della flotta Seabourn, offre otto punti di ristoro che servono cucina gourmet e lussuose sistemazioni in suite, tra cui una coppia di suite Wintergarden a due livelli.

A partire dal 12 agosto 2023, Seabourn Pursuit effettuerà cinque crociere nel Mediterraneo prima di intraprendere due viaggi attraverso l’Atlantico e i Caraibi. Il 10 ottobre 2023, la nave arriverà alle Barbados da dove inizierà i suoi viaggi “Expedition”, portando gli ospiti negli angoli più remoti del mondo, dirigendosi verso sud per esplorare le coste del Sud America, l’Amazzonia e l’Antartide fino alla fine di marzo 2024.

Dopo la stagione inaugurale in Antartide, la nave si dirigerà verso le isole del Pacifico meridionale e infine verso l’Australia, dove inizierà la prima esplorazione della regione del Kimberley nel Territorio del Nord e nell’Australia Occidentale tra giugno e agosto 2024. Oltre al Kimberley, la Seabourn Pursuit visiterà Papua Nuova Guinea, Papua Occidentale, Indonesia e navigherà nel Pacifico meridionale tra il Cile e la Melanesia tra marzo e ottobre 2024.