Scuola Nazionale Trasporti e Logistica: 3 opportunità formative per 26 persone

Scuola Nazionale Trasporti e Logistica della Spezia ha attualmente disponibili 3 bandi di selezione per percorsi formativi volti alla preparazione di professionalità di diverso livello: Operatore Polivalente Terminal Portuale, Addetto Ufficio Merci e Addetto ai Servizi di Supporto Logistico Integrato.

I percorsi formativi, gratuiti, offrono l’opportunità, a 26 persone in cerca di occupazione, di conseguire abilitazioni e competenze utili a promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro di personale altamente qualificato, sulla base delle richieste delle Imprese.

La progettazione dei percorsi è stata sviluppata in partnership con importanti aziende del settore che si impegnano ad affiancare la scuola per tutta la durata della realizzazione dei corsi, fino alle fasi finali di stage.

Infine, è garantito l’impegno occupazionale relativo ad almeno il 60% dei partecipanti idonei al termine di tutti i percorsi.

I termini per le iscrizioni al bando per Operatore Polivalente Terminal Portuale sono stati fissati alle ore 12:00 del 24 luglio 2023, mentre sarà possibile presentare la propria candidatura per il bando Addetto Ufficio Merci e per il bando Addetto ai Servizi di Supporto Logistico Integrato entro le ore 12.00 del 7 agosto 2023. L’offerta formativa ed occupazionale, di notevole rilievo, non prevede particolari requisiti di residenza, età o genere da soddisfare per procedere alla formalizzazione dell’iscrizione.

Dichiara Federica Catani, direttore della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica: «Riteniamo che le opportunità formative offerte, progettate e realizzate insieme alle Imprese del settore, rappresentino un grande valore non solo per le persone in cerca di occupazione, ma anche per la competitività del tessuto economico ed imprenditoriale del nostro comprensorio. Grazie anche alla “visione” di Regione Liguria ed agli strumenti di programmazione e finanziamento messi a disposizione, si continuano a porre le basi di un sistema virtuoso di formazione gratuita collegata ai piani di assunzione delle Imprese».

La Scuola Nazionale Trasporti e Logistica è nata nel 1991 grazie all’iniziativa della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Spezia, in seguito ad uno studio condotto da Unioncamere che individuava la mancanza, a livello nazionale, di un presidio formativo per il settore della Logistica e dei Trasporti. La Scuola è nata perciò con l’obiettivo di dare una risposta adeguata alla domanda di formazione nel settore di riferimento.