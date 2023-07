Peste suina, Roggerone (Cia): «Si sta allargando. Cacciatori non possono essere unica soluzione»

A pochi giorni dall’attuazione sul territorio regionale del piano di abbattimenti per ridurre il numero dei cinghiali e contenere la diffusione della peste suina si leva la voce, critica, del presidente della Confederazione italiana agricoltori della Liguria, Stefano Roggerone.

«Ne mancano 37mila… Per raggiungere quota 38mila. L’obiettivo del programma di depopolamento dei cinghiali, messo a punto dalla Regione Liguria, per scongiurare l’ulteriore ampliamento della peste suina. Non ce la fanno e non ce la faranno i cacciatori. Non ce la fanno più neppure i cani. Stremati dopo le prime (praticamente inutili) battute di caccia», si legge nel comunicato stampa di Cia Liguria.

«Dopo i primi due capi abbattuti nella prima giornata a Ponente, le prime notizie ufficiose sulla nuove battute di caccia effettuate in questi giorni anche sugli altri territori liguri, confermano che quel traguardo è irraggiungibile – sottolinea Roggerone −. Diamo atto della disponibilità dei cacciatori, ma certo è che per ipotizzare in tempi decenti una riduzione della presenza di 38.000 ungulati, servono più interventi, ad esempio utilizzando in maniera diffusa sistemi di cattura che si sono dimostrati efficienti. A questo va affiancata un’organizzazione nella gestione delle carcasse – esami compresi – che al momento, pare ancora in via di definizione».

La Regione ha modificato il regolamento sulla caccia al cinghiale in forma collettiva. Le squadre negli Atc possono essere formate da un minimo di 15 componenti (anziché di 20) e i giorni di caccia a settimana passano da due (mercoledì e domenica) a tre, a scelta delle squadre, per un massimo di 10 giornate stagionali.

«Sono modifiche inutili. La caccia e i cacciatori non possono essere l’unica soluzione. Si assegna a volontari una responsabilità eccessiva, e testimonia una sottovalutazione della posta in gioco – conclude Stefano Roggerone −. Lo stesso nuovo Commissario alla Psa, anche questo senza poteri reali, ha ammesso che il fenomeno si sta allargando. Liguria (372 casi) , Piemonte (459), un caso in Lombardia, focolaio nel Lazio, la provincia di Reggio Calabria, un caso in Campania. Non vorremmo che la nostra regione venisse individuata come “l’untore”, a causa di una continua azione di rinvio, di mediazione per salvaguardare interessi legittimi ma non prioritari. Rischiamo di mettere in discussione la reputazione di un settore economico di primo piano nel nostro Paese: l’agroalimentare».