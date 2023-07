Orizzonte Its: a Genova l’evento dedicato al network degli Istituti tecnologici superiori

Prende il via oggi a Genova l’evento “Orizzonte Its”, promosso e organizzato dall’Associazione Rete Its Italy, il principale network italiano composto da oltre cento Istituti tecnologici superiori. Un appuntamento di due giorni dedicato all’approfondimento tecnico e politico dei temi relativi alla gestione dei fondi ordinari, della programmazione Fse+ 2021-2027 e dei finanziamenti previsti dal Pnrr.

In particolare, l’evento ha visto protagonisti nella prima giornata di lavori (3 luglio) i direttori dei Dipartimenti formazione e istruzione delle Regioni, chiamati a mettere a confronto le diverse procedure esistenti ad oggi a livello regionale e a confrontarsi sui dati raccolti dalla Rete Its Italy grazie alla somministrazione di un questionario ad hoc. Il secondo giorno (4 luglio) vedrà invece impegnati gli assessori regionali e i responsabili delle strutture ministeriali di riferimento per confrontarsi in particolare sul ruolo strategico degli Its e sulle misure necessarie per sostenere la crescita del sistema nel suo complesso, in linea con gli obiettivi fissati dal Pnrr.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di uniformare e ottimizzare la gestione dei fondi, sia a livello regionale sia centrale, si propone come un importante momento di dialogo e di confronto istituzionale in un contesto, quello degli Istituti Tecnologici Superiori, recentemente interessato da un’importante riforma complessiva del sistema (luglio 2022) e profondamente impattato dalle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea, sia a livello di fondi strutturali che di Pnrr (1,5 miliardi di euro).

Guido Torrielli, presidente Rete Its Italy, ricorda come «La riforma che ci ha visti protagonisti un anno fa ha creato le condizioni per una piena legittimazione istituzionale e normativa del sistema Its, al fianco dei due mondi tradizionali della scuola e dell’università. La stessa riforma ha fissato al contempo degli obiettivi di crescita del sistema molto ambiziosi per raggiungere i quali siamo tutti fortemente impegnati e l’organizzazione di questo evento lo dimostra. Un ruolo fondamentale spetta chiaramente ai fondi previsti dal Pnrr e alle altre forme di finanziamento, le quali per trasformarsi in progetti concreti dovranno essere gestite in modo efficace. Di qui la necessità di un momento di confronto multi-livello con Regioni e ministero, fondamentale a nostro avviso per riuscire a fare davvero sistema e raggiungere gli obiettivi».