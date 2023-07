Liste d’attesa in sanità, indagine di Cittadinanzattiva: ecco i picchi negativi per la Liguria

"In alcune situazioni l'intramoenia insieme al pronto soccorso, è diventata per paradosso la principale porta di accesso dei cittadini al Servizio sanitario nazionale"

Cittadinanzattiva ha realizzato nelle scorse settimane una indagine per fornire un quadro della situazione dei tempi d’attesa per 6 diverse tipologie di visite specialistiche ed esami diagnostici (visita cardiologica, ginecologica, pneumologica, oncologica, ecografia addominale, mammografia) in 12 grandi Asl di quattro Regioni tra cui la Liguria (Asl 1, Asl 3 e Asl 5). I dati sono aggiornati alla prima settimana di luglio.

L’indagine mette in evidenza una serie di picchi negativi: per una visita cardiologica con priorità D (entro 30 giorni), nell’Asl 1 imperiese si registrano tempi di attesa pari a 159 giorni; per una mammografia con priorità P (da svolgere entro 120 gg), nell’Asl 5 spezzina si arriva ad attendere 253 giorni; per un’ecografia addominale completa con priorità D (entro 60 gg), nell’Asl 3 – Area metropolitana di Genova si registrano addirittura tempi di attesa pari a 270 giorni, quasi cinque volte superiori a quelli previsti dalla legge.

Altre criticità riscontrate: nell’Asl 1 per l’ecocolordoppler con priorità D si attendono 318 giorni rispetto ai 30 massimi previsti dalla legge, 301 i giorni di attesa per la colonscopia sempre priorità D; nell’Asl 5 si registrano criticità per la colonscopia (tempi registrati di 242 giorni per prestazione con codice B, 350 giorni per la categoria D e 546 per la categoria P); nell’Asl 3 (area metropolitana Genova), si registrano criticità per la risonanza magnetica encefalo (per il codice D, i tempi registrati sono di 221 giorni rispetto ai max 30 previsti), e la visita medicina fisica e riabilitativa (tempi di 209 giorni rispetto ai 60 previsti per le visite con codice D).

Cittadinanzattiva nelle scorse settimane ha avviato anche una istanza di accesso civico presso le Regioni per conoscere i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate in regime pubblico e in intramoenia, e verificare gli eventuali provvedimenti messi in atto dalle amministrazioni laddove sia stato superato il limite previsto dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa nel rapporto tra le due attività.

Il resoconto puntuale dell’istanza sarà reso noto nelle prossime settimane. Particolarmente allarmante il quadro della Campania, dove la stessa Regione segnala che il numero di prestazioni erogate nel canale pubblico è inferiore, per tutti gli esami e le visite monitorate, a quelle erogate in intramoenia, e questo vale presso tutte le Aziende ospedaliere.

“In alcune situazioni l’intramoenia − scrive Cittadinanzattiva − insieme al pronto soccorso, è diventata per paradosso la principale porta di accesso dei cittadini al Servizio sanitario nazionale, rallentato da tempi di attesa troppo lunghi. Siamo dunque di fronte a un uso distorto di quella che dovrebbe essere una possibilità di scelta per il cittadino, e non una necessità”.