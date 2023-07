Gruppo Tarros è partner logistico di Acrobatica, barca-laboratorio di ricerche oceanografiche

Il Gruppo Tarros ancora una volta a bordo con i migliori velisti italiani: l’esperienza “velica” del Gruppo si amplia diventando logistic partner di Alberto Riva, velista ed ingegnere, e del suo progetto Acrobatica.

Acrobatica sarà un class40 di ultimissima generazione disegnato da due giovani yacht designer italiani, laureati al Polo Marconi della Spezia e attualmente in fase di realizzazione presso il cantiere Sangiorgio Marine di Genova.

Il progetto avrà una significativa componente di sostenibilità: l’energia è prodotta da fonti rinnovabili e l’acqua a bordo si ricaverà da un dissalatore, a sua volta è alimentato da energia rinnovabile.

Acrobatica sarà una barca-laboratorio di ricerche oceanografiche, realizzate in collaborazione con l’Università delle Baleari e il Mit di Boston.

Alberto Riva, classe 1992, laureato in ingegneria fisica al Politecnico di Milano, marinaio eclettico e appassionato di arrampicata sportiva, nel 2021 è arrivato secondo al suo primo tentativo alla Mini-Transat, la transatlantica in solitario su barche di sei metri e mezzo. Dopo aver navigato a bordo con alcuni tra i più forti skipper oceanici e aver partecipato di recente a una tappa della Ocean Race a bordo dell’Austrian Ocean Racing Powered by Team Genova, oggi realizza il sogno di costruire una barca sua, imponendosi come rivale per i colleghi francesi, ma anche per la nuova generazione nostrana di velisti d’altura.

Alberto Musso, presidente Gruppo Tarros: «Siamo felici di essere a bordo con Alberto e di contribuire alla realizzazione di questa impresa, impresa tutta italiana, che sentiamo particolarmente vicina a noi, non solo per i valori che le appartengono ma anche per la passione per il mare, passione che ha contribuito alla nascita e allo sviluppo della nostra azienda, buon vento Alberto!».

Alberto Riva dichiara: «In ogni progetto di vela oceanica c’è sempre il problema di spostare cose e persone. Noi e la barca siamo in costante movimento e in ogni posto dove andiamo abbiamo bisogno dei materiali e degli attrezzi per ottimizzare Acrobatica. Il supporto di Tarros per noi è estremamente importante e da oggi dobbiamo pensare solo a cosa ci serve e non al come farlo arrivare. Il supporto di Tarros è inoltre doppiamente prezioso per la competenza e per l’esperienza nell’ambito delle regate nonché per la passione con la quale supportano il nostro progetto».

Fondato nel 1828 il Gruppo Tarros offre un servizio su misura nel trasporto “Door to door”, coordinando un network logistico integrato e complesso, gestito con le migliori tecnologie disponibili.

Tarros è un’azienda leader nella logistica delle merci: presente con le sue società in tutto il Mar Mediterraneo è in grado di offrire un sistema efficiente, modulare e smart in tutte le fasi del trasporto e della logistica integrata.

In foto: Alberto Riva (a dx) insieme a Mauro Solinas, Tarros Group Corporate External Relations Director