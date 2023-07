Gdo: inaugurato stamattina il nuovo punto vendita Coop a Voltri

1.000 metri quadrati di superficie in via D’Albertis, sulla sponda destra del torrente Leira

È stato inaugurato questa mattina, a Genova Voltri, un nuovo supermercato Coop di 1.000 metri quadrati, che ha sede in via D’Albertis, sulla sponda destra del torrente Leira, negli spazi un tempo occupati dallo stabilimento del lanificio Bona.

Il punto vendita dispone di 100 posti auto riservati, 11 scoperti al piano strada, 30 coperti al piano del negozio e altri 59 (più una decina di posti moto) in copertura, e offre un assortimento di circa 10.000 articoli, con tutti i prodotti indispensabili per la spesa quotidiana e una focalizzazione particolare sui freschi e freschissimi.

A disposizione della clientela ci sono i banchi assistiti delle carni, della gastronomia-forneria e della pescheria; un ampio mercatino dell’ortofrutta e una proposta di prodotti pronti da portare via (salumi, formaggi, pasta fresca, gastronomia, preparazioni da cuocere a base di carne e pesce).

Il supermercato è dotato di un’ampia enoteca e dedica aree specifiche ai prodotti del territorio, agli articoli per animali e ai prodotti salutistici.

A disposizione della clientela voltrese c’è anche il servizio Coop Drive, che permette di effettuare gli acquisti online, utilizzando il sito www.coopshop.it, e di ritirare la spesa già pronta in negozio, senza sovrapprezzo.

Il supermercato è aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 20, compresa la domenica, dalle 8,30 alle 20.

All’interno del negozio è presente anche il Punto Soci, cioè l’ufficio a disposizione dei Soci per le operazioni di prestito sociale e per l’attivazione di molti servizi, come le polizze assicurative UnipolSai e la telefonia Coop Voce. Per chi non è ancora Socio della Cooperativa è prevista una promozione che prevede il rimborso in buoni acquisto della quota sociale.

Coop Liguria si impegna da sempre nella valorizzazione del territorio e il punto vendita di Voltri non fa eccezione. La sua presenza infatti porterà numerosi vantaggi alla comunità:

il primo è la riqualificazione di un’area degradata con edifici pericolanti, che oggi è stata recuperata senza prevedere ulteriore consumo di suolo. Il progetto ha previsto anche la sistemazione a parcheggio di un’area adiacente a quella dove sorge il supermercato, dove sono stati ricavati 57 posti auto pubblici in uno spazio abbellito da verde e aiuole.

Coop Liguria ha inoltre rifatto il marciapiede che collega la Via Aurelia al punto vendita attraverso Via D’Albertis e ne ha realizzato un nuovo tratto in Via Molinetto di Voltri, entrambi dotati di un percorso Loges per ipo-vedenti, in modo da aiutarli a raggiungere in autonomia il supermercato dalla fermata dell’autobus;

il secondo vantaggio è la convenienza. Da sempre Coop Liguria ricerca il miglior equilibrio tra qualità e prezzo con il prodotto a marchio Coop, sul quale offre anche garanzie di natura etica e ambientale; per chi ricerca un risparmio ancora più spinto, Coop mette a disposizione una linea di prodotti caratterizzati dallo stopper “Il prezzo più basso” e proprio a Voltri sta sperimentando una nuova comunicazione incentrata sul logo Maxi (che sta per Maxi risparmio);

il nuovo supermercato occupa una ventina di persone , molte delle quali di provenienza voltrese, per far sentire a casa la clientela e agevolare l’avvicinamento di lavoratori precedentemente in forza in altri negozi;

, molte delle quali di provenienza voltrese, per far sentire a casa la clientela e agevolare l’avvicinamento di lavoratori precedentemente in forza in altri negozi; un’ulteriore attenzione che Coop Liguria ha da sempre per il proprio territorio è la forte valorizzazione dei produttori locali , perché privilegiarli significa sostenere l’economia ligure. A Voltri Coop propone due prodotti a chilometro zero: il pane e la focaccia freschi del forno Chicch i e i dolci della Pasticceria Sambuco . In più propone una vasta offerta di prodotti liguri in tutti i comparti, dall’olio ai vini, dal pesto alla pasta fresca fino ai prodotti da forno dolci e salati;

, perché privilegiarli significa sostenere l’economia ligure. A Voltri Coop propone due prodotti a chilometro zero: il pane e la focaccia freschi del i e i dolci della . In più propone una vasta offerta di prodotti liguri in tutti i comparti, dall’olio ai vini, dal pesto alla pasta fresca fino ai prodotti da forno dolci e salati; in tema di tutela dell’ambiente, Coop Liguria realizza i propri punti vendita installando luci a led e banchi frigo che non utilizzano gas sintetici. A Voltri, ha realizzato un impianto fotovoltaico in grado di produrre annualmente circa 131.000 Kwh di energia, pari più o meno al 16% del fabbisogno annuo stimato del supermercato. In più, per la prima volta a Voltri, Coop Liguria ha inserito una nuova tipologia di banchi semi-verticali chiusi da porte, che rispetto ai banchi tradizionali permettono di risparmiare ogni anno 650 Kwh di energia per metro lineare. Questo fa sì che tutte le tipologie di banchi presenti nel negozio sia chiusa da ante o porte per limitare la dispersione del freddo.

A breve, il punto vendita sarà dotato anche di una postazione per la ricarica delle auto elettriche installata in collaborazione con Duferco Energia;

la presenza del punto vendita permetterà di intensificare le attività culturali, aggregative ed educative che la Cooperativa propone sul territorio, perché il supermercato sarà dotato di una sala punto d’incontro in grado di accogliere una quarantina di persone.

Oltre a ospitare le attività organizzate direttamente dalla Cooperativa sarà messa a disposizione delle associazioni, che potranno prenotarla e utilizzarla gratuitamente per iniziative di interesse collettivo, come avviene già negli altri territori dove Coop Liguria è presente.

«Con questa apertura – dichiara il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – abbiamo risposto alla richiesta di molti Soci voltresi, che auspicavano la presenza di un supermercato Coop più vicino a casa, e abbiamo portato a Voltri la nostra idea di convenienza, che non è solo prezzi bassi, ma anche qualità, sicurezza e una remunerazione adeguata, per chi lavora e per chi produce».

«Nel nostro Dna c’è da sempre il sostegno ai territori: a Voltri, abbiamo supportato per anni il Teatro Cargo, oggi Teatro del Ponente dopo la fusione con il Teatro della Tosse, che ogni anno propone uno spettacolo estivo in Villa Duchessa di Galliera, e abbiamo avviato una collaborazione anche con la rete di associazioni che si prende cura del parco storico, aiutandola a offrire al pubblico la possibilità di cenare nel giardino all’Italiana prima dello spettacolo. Abbiamo una collaborazione molto solida con l’Arciconfraternita che gestisce l’Oratorio di via Guala e aiuta numerose famiglie del territorio. L’associazione ritira già i prodotti non più vendibili del punto vendita Coop di Genova Pegli, nell’ambito del nostro progetto Buon Fine, e a breve potrà ritirare le donazioni anche nel nuovo supermercato di Voltri. Coerentemente con il nostro impegno ambientale, a giugno abbiamo sostenuto la manifestazione voltrese Spazzapnea, mirata alla ripulitura del litorale e dei fondali, mentre a maggio abbiamo partecipato al Crava Street Fest, offrendo un laboratorio didattico tratto dal nostro programma di attività educative Saperecoop, che proponiamo gratuitamente alle scuole da più di 40 anni».