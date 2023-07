Circle Group: partnership con Accudire per la Cmr digitale, attivata prima sperimentazione operativa

Circle annuncia la nuova partnership strategica con Accudire, startup nata nel 2019 e proprietaria dell’omonima piattaforma digitale per l’export basata sulla blockchain

Circle è un gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del green deal e della transizione energetica.

Accudire − già protagonista della digitalizzazione delle spedizioni internazionali di Benetton Group con la collaborazione del Porto di Trieste e dell’Agenzia delle Dogane e il coinvolgimento di Info.era, la software house del Gruppo Circle che a Trieste ha realizzato il Port Community System Sinfomar − integra la propria offerta con quella di Circle per offrire ad aziende, Mto e freight forwarders una soluzione interoperabile che consenta di scambiare flussi informativi in modalità completamente digitale.

La proposta congiunta è anche in linea con il regolamento efti 1056/2020, secondo cui gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno ricevere le informazioni sul trasporto (nello specifico, su gomma, ferrovia, vie d’acqua e aereo – escludendo quindi la navigazione marittima, normata attraverso l’European Maritime Single Windows) in un formato elettronico armonizzato a partire da agosto 2025, e prevede la totale integrazione e compliancy con l’e-Cmr ed efti Gate Italy.

In particolare, per quanto riguarda la e-Cmr, essa non è soltanto una pura Cmr (o lettera di vettura) in formato elettronico, ma permette alcune funzionalità aggiuntive, dalla possibilità di allegare documenti e foto, all’autenticazione del documento tramite firma digitale e geolocalizzazione, notarizzate in blockchain aumento della visibilità della spedizione, maggiore qualità e sicurezza del servizio (antifrode), riduzione di errori manuali, tempi di accesso e costi operativi, sostenibilità (riduzione dell’impatto ambientale, approccio paperless), incremento della velocità dello scambio informativo full digital, risposta rapida in caso di controlli da parte delle autorità competenti sono i principali vantaggi offerti dall’introduzione della e-Cmr nel trasporto multimodale.

La prima sperimentazione operativa è in corso di affinamento con Spedipra, azienda del varesotto con una consolidata esperienza nell’ambito delle spedizioni internazionali via terra, mare e aereo in tutta Europa, e attiva nella logistica presso il nuovo sito inaugurato a Gallarate nel 2022.

Abramo Vincenzi, ceo e co-founder di Accudire dichiara: «L’accordo con Circle Group è una felice e naturale evoluzione di un continuo e costante avvicinamento su molteplici punti di contatto nell’interazione lungo le supply chain globali, visto che da sempre ricerchiamo partner con una visione sistemica, propensi a costruire ecosistemi interoperabili ed interconnessi, di supporto concreto alle imprese nel semplificare la complessità nell’export del Made in Italy sui mercati globali».

Luca Abatello, presidente e ceo di Circle Group aggiunge: «Crediamo sia davvero un momento topico per il settore e collaborare con Accudire per noi è una grande piacere: condividiamo la stessa visione di supply chain federativa ed ottimizzata grazie a servizi digitali evoluti e concreti che migliorino la vita di tutti i giorni degli attori e trasformino le evoluzioni normative in grandi opportunità di efficientamento».