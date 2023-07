Circle Group, Milos Intelligence si amplia con due nuove soluzioni digitali per la logistica

Lanciati sul mercato Mto Planning Optimization e Best Trucker Selection, due servizi integrati per il planning, l’ottimizzazione e il controllo della supply chain

Una supply chain predittiva e federativa in cui ciascun elemento possa agilmente connettersi agli altri per una crescita sostenibile: è questa la visione della logistica di Circle Group, specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato da Circle spa, espressa attraverso il claim Connect 4 Agile Growth.

In questa logica si collocano i servizi di Milos® Intelligence, l’insieme di soluzioni per il planning, l’ottimizzazione e il controllo della supply chain che combinano ottimizzazione e intelligenza artificiale e di cui fanno parte due novità: Mto Planning Optimization e Best Trucker Selection.

Appena lanciati sul mercato, questi due servizi offrono agli operatori di trasporto un valido aiuto per prendere, in ogni momento, le decisioni operative e strategiche migliori, concretizzando risultati ragguardevoli in termini di aumentata efficienza.

Più in particolare, Mto Planning Optimization è pensato per gli operatori di trasporto multimodale che necessitano di efficientare la gestione dei viaggi stradali di primo e ultimo miglio, valutando l’efficacia (in termini di costi, tempi, distanze percorse e risparmio ambientale) di possibili triangolazioni.

Altra soluzione è Best Trucker Selection, grazie alla quale, attraverso una dashboard personalizzata, è possibile generare una sorta di “graduatoria” dei migliori vettori da impiegare sulla tratta in relazione a indicatori chiave di prestazione (Kpi) selezionati esaminando così diversi scenari previsionali in una logica data-driven.

1 milione di euro è il valore della produzione legato alla Milos® Intelligence che Circle Group si aspetta nel biennio 2023-24 sulla base dei contratti già esistenti (backlog), delle offerte commerciali già presentate e delle nuove opportunità per il 2024 che si stima saranno generate dai contatti lead.

«Questa che annunciamo oggi è un’altra pietra miliare nella storia del nostro Gruppo; dopo anni di ricerca e sviluppo, possiamo proporre agli operatori della supply chain un insieme di servizi federativi già ampiamente testati e concretamente utili nella gestione operativa, rendendo ottimizzazione, machine learning e intelligenza artificiale non più concetti astratti, ma supporti di efficienza quotidiani», dichiara Luca Abatello, presidente & ceo di Circle Group.

Milos® Intelligence è il risultato tangibile del lavoro intrapreso da Circle dal 2021 con la nascita della linea di business “Optimization & artificial intelligence” e la collaborazione di

quest’ultima con la start up innovativa OptiMeasy.

Veronica Asta, responsabile della Lob Optimization & AI, commenta: «La grande opportunità di applicare queste tecnologie innovative in un contesto altamente specializzato nei processi degli operatori del trasporto e nelle dinamiche della supply chain permette di sfruttarne al meglio le potenzialità, portando un alto valore aggiunto ai clienti di Circle Group in termini di efficienza, ottimizzazione dei processi e attenzione all’impatto ambientale. Siamo ampiamente soddisfatti dei risultati raggiunti fino ad oggi e siamo pronti per affrontare le nuove sfide future».

“In soli due anni e mezzo di attività si possono vantare significativi esempi di successo legati, in particolare, all’ultimo miglio ferroviario e all’ottimizzazione della manovra in ambito portuale“: è il caso del porto della Spezia che ha riguardato, oltre all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, La Spezia Shunting Railways e Mercitalia Shunting and Terminal e permesso di consegnare agli attori interessati uno strumento predittivo per una gestione più efficiente delle attività di shunting.

Nel porto di Genova (nello specifico, nel bacino storico di Sampierdarena) il digital twin – che permette di visualizzare e monitorare lo stato delle infrastrutture nel tempo – e altre tecnologie avanzate per la simulazione potranno essere utilizzate per pianificare e ri-programmare le attività di manovra al verificarsi di imprevisti. Realizzato nell’ambito del progetto E-Bridge (del valore totale di circa 12 milioni di euro, di cui la metà circa cofinanziati da fondi comunitari), il progetto ha riguardato l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e l’attuale concessionario dei servizi di manovra.

A Trieste l’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale, Circle e Info.era hanno realizzato, all’interno del progetto Fenix (European federated network of information exchange in Logistix) in collaborazione con Esteco, Lift e OptiMeasy, una sistema a supporto della valutazione dell’impatto di opere infrastrutturali in termini di aumento potenziale del traffico ferroviario in area portuale integrando tecniche di simulazione e di ottimizzazione.