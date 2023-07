Avviato in Città Metropolitana il tavolo tecnico sui trasporti nel Golfo Paradiso

Impianti semaforici più efficienti lungo l’Aurelia, da Nervi a Recco. L’impegno è quello di darsi una mano tra Comuni e affrontare l’emergenza code, quando il traffico diventa insostenibile, in maniera coordinata e tecnica.

Nel corso dell’incontro di ieri mattina in Città Metropolitana di Genova, convocato dal consigliere delegato alla Viabilità Franco Senarega, i sindaci del Golfo Paradiso hanno cercato soluzioni efficaci e condivise ai problemi di viabilità frequentemente legati ad Autostrade, ma non solo.

All’incontro in videoconferenza hanno partecipato l’assessore del Comune di Genova Matteo Campora, i sindaci di Bogliasco, Luca Pastorino, di Sori, Mario Reffo, di Recco, Carlo Gandolfo, e in presenza il sindaco di Pieve Ligure, Paola Negro. I primi cittadini del Golfo Paradiso hanno ricordato l’incredibile situazione che si è presentata nella notte dell’incendio dell’autobus sull’A12, con l’imponente flusso di traffico sulla porzione dell’Aurelia che attraversa i loro territori.

Presente anche Anas con l’ingegner Chiappori che ha dato la disponibilità della società che gestisce le strade statali a effettuare una verifica sugli 8 impianti semaforici presenti sui 15 chilometri dell’Aurelia per modificarne i tempi, in caso di emergenza, cercando, inoltre, di valutare quali siano le tecnologie più efficaci da adottare in caso di traffico in tilt. Il Comune di Genova, attraverso l’assessore Campora, da parte sua si è dichiarato favorevole a coordinarsi con i Comuni del Golfo Paradiso, comunicando in maniera tempestiva la presenza di cantieri o di altri eventi sul territorio, per fare in modo che si riducano i disagi sulla viabilità e che le amministrazioni si trovino impreparate.

Franco Senarega consigliere delegato alla Viabilità della Città Metropolitana di Genova ha dichiarato al termine del meeting in videoconferenza: «Auspico che siano individuate le migliori tecnologie per la gestione dei semafori lungo l’Aurelia. Questo incontro è il punto di partenza per avviare un lavoro di squadra e per cercare soluzioni comuni. Città Metropolitana di Genova è a fianco dei sindaci e dei territori per cercare insieme le soluzioni migliori per affrontare le emergenze».