The Ocean Race: Leonardo fornisce a Genova sistema di comunicazioni per la sicurezza

Leonardo, in qualità di sponsor dell’arrivo a Genova di The Ocean Race ha reso disponibile agli organizzatori un sistema di comunicazioni professionali per il coordinamento e lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, tra cui una Stazione Radio Base (SRB) TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) per la copertura radio dell’area interessata dall’evento, 80 terminali TETRA e una control room per la gestione delle comunicazioni radio e la localizzazione delle risorse sul territorio.

Le soluzioni per le comunicazioni critiche di Leonardo attuano il concetto della Rete Ibrida Multi-Vettore e sono in grado di realizzare la piena integrazione tra tecnologie a banda stretta, come il TETRA, e la banda larga con l’avvento delle reti di nuova generazione.

Con le sue soluzioni per le comunicazioni radio mission critical, Leonardo garantisce lo svolgimento in piena sicurezza di importanti manifestazioni sportive, come per esempio nelle edizioni 2021 e 2023 della Coppa del Mondo femminile di sci alpino di Cortina d’Ampezzo e come per la 1000 Miglia nelle edizioni 2020 e 2021 dove, per la competizione di auto storiche che percorre tutta l’Italia, l’azienda ha messo a disposizione un sistema di sicurezza mobile integrato che ha seguito l’intera corsa.