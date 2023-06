Premio Bper Banca “Valore impresa” a tre aziende liguri

Bper Banca ha consegnato nei giorni scorsi a Genova, presso il Waterfront Marina di piazzale Kennedy, il premio “Valore Impresa” a tre Pmi della Liguria, che si sono dimostrate resilienti e di successo grazie a un approccio al business profondamente innovativo e sostenibile, in grado di generare sviluppo sia dentro che fuori la Regione.

Il riconoscimento, ideato da Bper con l’obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali della piccola e media impresa italiana, capaci di distinguersi grazie a una concezione profondamente innovativa e sostenibile del fare impresa, e alla capacità di generare sviluppo, è stato consegnato a A&A F.lli Parodi, Gdp e Sirce, dal direttore territoriale Liguria di Bper Banca, Luigi Zanti, che per l’occasione ha affermato: “Abbiamo voluto premiare aziende di settori tradizionali che hanno saputo coniugare la loro attività industriale con una grande attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Viviamo un momento particolare, per certi versi ‘storico’, con quasi cinque miliardi di investimenti in infrastrutture resi disponibili per la regione Liguria dal Pnrr. È un’opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire – prosegue Zanti – e Bper è vicina alle imprese del territorio con una offerta specialistica, che va dalla consulenza sugli investimenti infrastrutturali ai servizi, come per esempio nello shipping, settore strategico per l’economia ligure. Il nostro obiettivo – conclude – è fare da moltiplicatore di risorse, utilizzando anche tutti gli strumenti di programmazione economica in grado di generare ulteriori capitali a favore delle imprese che oggi vogliono investire”.

Per A&A F.lli Parodi ha ricevuto il premio il presidente dell’azienda, Augusto Parodi. A&A Fratelli Parodi spa è un’impresa che produce olii vegetali, burro e cere, prodotti di origine vegetale, materie prime per l’industria dei lubrificanti, cosmetica, alimentare e mangimistica. A&A Fratelli Parodi ha fatto della sostenibilità uno dei valori cardine della sua storia, iniziata nel 1955 nello stabilimento di Campomorone a Genova, alla cui base c’è una filosofia condivisa incentrata sul concetto di chimica green. Nel solco dell’innovazione, l’impresa ligure ha investito in tecnologie e apparecchiature che le hanno permesso di elaborare soluzioni sostenibili. All’interno della società è inoltre presente un laboratorio, dedicato alle attività di ricerca e sviluppo, analisi e controllo qualità.

A ritirare il premio per Gdp srl è stato l’amministratore delegato Marco Vernazza. Dalla cosmetica selettiva alla dietologia, dalla fitoterapia alla colorazione e cura dei capelli, Gdp è presente con i propri marchi in oltre 5.000 punti vendita in tutta Europa, distribuiti in Italia anche grazie a una rete vendita diretta di agenti, che ora guarda anche Oltreoceano. Gdp, seguendo protocolli rigidi nella ricerca del packaging e delle formulazioni, punta alla scoperta e alla valorizzazione delle eccellenze nazionali produttive e sul naturale per realizzare i suoi prodotti.

Infine, per Sirce spa ha ricevuto il premio Giulio Musso, presidente e amministratore delegato. L’impresa di costruzioni Sirce, fondata a Genova nel 1944 da Aurelio Musso, è attiva da oltre 70 anni nel campo dell’edilizia ligure. Con un organico di circa 120 dipendenti, un parco mezzi composto da più di 100 unità e 4 sedi operative dislocate sul territorio ligure, il suo core business è rappresentato prevalentemente dalla costruzione di reti sotterranee, tra cui la costruzione e la manutenzione di acquedotti, fognature, gasdotti, linee elettriche e telefoniche. L’azienda è cresciuta e si è differenziata stringendo alleanze strategiche. Tramite il Consorzio Stabile per le Infrastrutture (Csi), cui aderisce, è stata aggiudicataria di importanti lavori su Genova, come recentemente la riqualificazione di piazzale Kennedy.

Le pmi della Liguria hanno ricevuto il premio Bper Banca “Valore Impresa” in occasione della tappa locale dell’evento “L’Economia d’Italia – Industria, filiere e capitali per la crescita del Paese”, il roadshow realizzato da Bper in partnership con Corriere della Sera.