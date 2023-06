Ocean Race a Genova, Lodi (Pd): “Ancora nessuna informazione su finanziamenti e sponsor”

A pochi giorni dall’arrivo di The Ocean Race a Genova, la consigliera comunale del Partito democratico Cristina Lodi, a seguito di un’interrogazione scritta e una segnalazione al prefetto, entrambe senza risposta, torna sul tema dei finanziamenti, delle spese e degli sponsor dell’evento.

“Manca poco al 24 giugno e all’arrivo di Ocean Race a Genova e ancora – si legge in una nota di Cristina Lodi – non ci è dato sapere l’elenco dei finanziatori e degli sponsor di questa iniziativa. La domanda è stata presentata tramite una mia interrogazione scritta in data 19 aprile 2023. Il 30 maggio 2023 è stata poi segnalata al prefetto la mancata risposta. A oggi, ancora nessuna risposta e nessun segnale dal prefetto. È accettabile e comprensibile che, a pochi giorni dall’evento, il Comune non abbia l’elenco degli sponsor? Forse dall’elenco degli sponsor potrebbero sorgere riflessioni su chi ha finanziato Ocean Race? Oppure gli sponsor non sono sufficienti per coprire la spesa di questa manifestazione?”

“Ecco – conclude la nota – come ci si prepara a un evento di questo tipo e come viene trattata di questa amministrazione la trasparenza, che tra l’altro è prevista dalla legge, perché la norma prevede che dopo 30 giorni da una richiesta scritta il Comune debba rispondere. Anche a seguito della segnalazione al prefetto e al segretario generale, a oggi nessuna risposta. Trovo molto grave il silenzio su un tema che non è d’interesse soltanto dei consiglieri comunali ma di tutta la cittadinanza”.