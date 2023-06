Mbda a Seafuture: innovazione tecnologica per la superiorità marittima e la difesa aerea su nave

Prodotti e sistemi in evoluzione per il contrasto alle minacce avanzate. Mbda presenta così la propria partecipazione all’8^ edizione di Seafuture, in programma dal 5 all’8 giugno 2023 alla base navale della Spezia. Mbda è attivamente coinvolta nella fornitura di sistemi missilistici per unità navali di ogni dimensione, dalle fregate ai cacciatorpediniere, fino ai pattugliatori, ai sottomarini e ai velivoli navali ad ala fissa e rotante. Controllata con uguali regole di corporate governance da Airbus (37,5%), Bae Systems (37,5%) e Leonardo (25%), in Italia ha sedi a Roma, Bacoli (Napoli) e alla Spezia, centro di produzione di missili antinave per eccellenza.

Nello stand C20 sono in esposizione modelli che illustrano capacità e soluzioni all’avanguardia tecnologica nei domini della superiorità marittima e della difesa aerea basata su nave. Capacità di eccellenza della difesa navale, la famiglia Aster è rappresentata al Sea Future dall’Aster 30B1 NT, che sarà in grado di contrastare le più avanzate minacce balistiche. Componente fondamentale nel sistema di difesa navale SAAM ESD (Surface-to-Air Anti-Missile), l’Aster nella versione B1 NT equipaggerà i nuovi PPA (Pattugliatori Polivalenti d’Altura) della Marina Militare italiana per la difesa di punto e di area, anche in funzione antibalistica. Aster, oltre a essere uno dei programmi di cooperazione alla base della nascita di Mbda, rappresenta un sistema di riferimento nel panorama missilistico della difesa aerea navale che quest’anno ha segnato un ulteriore successo con i nuovi contratti sottoscritti da Francia e Italia con Eurosam, attraverso Occar, per la produzione di 700 nuovi missili nelle diverse versioni (Aster 15, Aster 30 B1 e B1 NT) per le forze armate dei due paesi.

Mbda espone sullo stand anche il CAMM-ER – versione a portata più estesa della famiglia di sistemi di difesa aerea CAMM- che è stato recentemente contrattualizzato per i sistemi Grifo e MAADS (Medium Advanced Air Defence System) rispettivamente di Esercito Italiano e Aeronautica Militare e scelto da un cliente estero per equipaggiare il sistema di difesa navale Albatros NG.

Presenti al salone anche i più recenti missili antinave, realizzati da Mbda proprio nella sua sede della Spezia. In particolare il nuovo Marte ER, ultimo nato della famiglia Marte, è un sistema di ultima generazione per piattaforme aree ad ala fissa e rotante e viene presentato, oltre che con un modello 1:1 sullo stand, anche accanto all’elicottero NH90 della Marina Militare italiana, a sottolineare la grande sinergia con il cliente domestico. Un modello rappresentativo del sistema missilistico Marte MK2 N è inoltre esposto su un dimostratore FFC15 di Baglietto in versione Anti-Surface Warfare (ASuW) presente al salone.

L’antinave pesante di nuova generazione Teseo MK2/E, in fase di avanzato sviluppo per la Marina Miliare italiana, oltre a essere presente sullo stand sempre in scala 1:1, sarà oggetto di un briefing congiunto con il cliente il 7 giugno.

Mbda continua a guardare al futuro, sviluppando tecnologie che manterranno l’azienda all’avanguardia delle capacità avanzate nella difesa missilistica; una di punta che l’azienda sta sviluppando è sicuramente quella ipersonica. Questo sarà anche il tema dell’intervento di Mbda: “La minaccia ipersonica: sfide per i sistemi di difesa e soluzioni tecnologiche” durante l’Industry Day del 6 giugno, organizzato da Aiad e dedicato a: “L’impegno delle aziende italiane per vincere le sfide delle nuove frontiere navale e subacquea”.