Leonardo, Mitsui Bussan Aerospace firma contratto per due elicotteri AW169 in Giappone

Mitsui Bussan Aerospace (Mba), distributore ufficiale in Giappone degli elicotteri AW139, AW169 e AW189, ha annunciato insieme a Leonardo nuovi ordini per due elicotteri AW169 durante il Paris Air Show.

Dei due AW169 ordinati, uno è assegnato al dipartimento antincendio di un’autorità territoriale, mentre l’altro potrà soddisfare nuovi requisiti derivanti da opportunità emergenti sul mercato.

Questi ultimi contratti confermano il crescente successo dell’AW169 in Giappone, portando a otto il numero totale di unità nel Paese.

L’AW169 appena ordinato per compiti antincendio è il secondo elicottero di questo tipo in Giappone per questa missione e per protezione civile, a conferma dell’apprezzamento in questo segmento di mercato per l’elicottero più moderno nella sua classe di peso. Questo AW169 è previsto in arrivo in Giappone nella metà del 2024. La consegna al cliente avverrà nel 2025, dopo un’attività di customizzazione effettuata localmente. La sua configurazione, versatile e multiruolo, include una gamma di equipaggiamenti dedicati, tra cui il sistema di rilevamento ostacoli di tipo Idar realizzato da Leonardo, sistema eletto-ottico Flir, faro di ricerca, radar meteo, verricello e benna per la lotta antincendio.

Gli AW169 attualmente in servizio in Giappone presso vari operatori svolgono una serie di compiti, quali salvataggio, protezione civile, antincendio e supporto all’editoria. In Giappone sono in servizio circa 160 elicotteri di vario tipo, inclusi gli AW169, che vengono utilizzati per un’ampia gamma di missioni tra cui servizio medico d’emergenza, ricerca e soccorso, trasporto VIP/corporate, ordine pubblico e utility in ambiente marittimo.

Mitsui Bussan Aerospace Co è un’azienda specializzata in campo aerospaziale, nella difesa e nella sicurezza. L’azienda è stata fondata nel 1982 e ha sede a Tokyo. La società importa e vende elicotteri, aerei, sistemi spaziali, di difesa e sicurezza e fornisce diversi servizi. Tra i prodotti ci sono tra gli altri elicotteri di Leonardo, sistemi di difesa, motori aeronautici, attività in campo spaziale.

Progettato all’insegna della massima flessibilità, l’AW169 continua a fornire agli operatori nuove capacità di missione e opzioni di configurazione, anche grazie alla recente introduzione di pacchetti di incremento delle prestazioni, dei pattini e con la certificazione di Sar mode avanzati per aumentare ancora l’efficacia in missioni di ricerca e soccorso.

L’AW169 rappresenta una combinazione ideale di costi ridotti, propri di elicotteri leggeri, con prestazioni, capacità di carico, spazio in cabina offerti da modelli di categoria superiore, il tutto unito a una gamma di servizi di supporto e addestramento in costante espansione. L’introduzione dell’AW169 ha rafforzato la competitività e la posizione di Leonardo nel mercato mondiale degli elicotteri consolidando la presenza dell’azienda nel settore dei servizi medici di emergenza, aumentando il numero di operatori per le forze dell’ordine, di protezione civile e antincendio. Ha ulteriormente rafforzato la leadership dell’azienda nel segmento vip, fornendo agli operatori un’ulteriore opzione che si posiziona fra il popolare AW109 e il “bestseller” AW139. L’elicottero rappresenta, inoltre, una soluzione estremamente funzionale per le operazioni a corto raggio a supporto del settore energetico e ha permesso a Leonardo di accrescere il proprio ruolo nel campo del supporto alla manutenzione dei parchi eolici. Il design ‘duale’ dell’elicottero ha risposto a una serie di requisiti governativi, di sicurezza e di difesa, in Italia e nel mondo, per missioni quali sorveglianza, trasporto truppe, combattimento, soccorso, antincendio, addestramento, salvataggio in montagna e MedEvac (medical evacuation).