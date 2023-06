Il Myba Charter Show torna a Genova dopo sette anni di assenza

Genova for Yachting, l’associazione che rappresenta il comparto della nautica professionale genovese, è lieta di annunciare che il Myba “The Worldwide Yachting Association”, ha scelto Genova come sede dell’evento nel 2024.

Il Myba Charter Show, il principale evento di charter di superyacht del Mediterraneo, torna quindi a Genova, nella cornice storica di Marina Molo Vecchio, che aveva ospitato ben 16 edizioni dal 2001 e al 2016.

«Siamo veramente soddisfatti della decisione di riportare a Genova l’evento che rappresenta il più importante appuntamento nel mondo del charter di superyacht – ha dichiarato Fabio Pesto, presidente di Marina Molo Vecchio e Pesto Sea Group nonché portavoce di Genova for Yachting – è una vera gioia ospitare nuovamente il Myba Charter Show a Marina Molo Vecchio e poter contribuire, grazie alla gestione di cui si occuperà la Pesto Sea Group, alla sua riuscita. Un ritorno che ci vede pronti a intraprendere una nuova sfida, ma soprattutto un obiettivo centrato per l’intero comparto nautico della nostra città: 1.500 addetti ai lavori che si fermeranno a Genova per una settimana o più».

«Genova for Yachting ha lavorato in team con le istituzioni e con i singoli soci per riconquistare una manifestazione che a Genova era cresciuta e che rappresenta un volano per la blue economy, per l’industria dei superyacht e un valore aggiunto per la città − dichiara Giovanni Costaguta Presidente di Genova for Yachting − vorrei ringraziare in particolare il sindaco Marco Bucci e l’assessore Francesco Maresca del Comune di Genova, con il quale collaboriamo in modo fattivo sulla base del Memorandum del 2019 per realizzare un percorso comune verso Genova capitale della nautica e della Blue Economy».

Myba Charter Show, che rappresenta la più importante vetrina per i superyacht dedicati al charter, è l’appuntamento annuale per broker e società di management internazionali provenienti da oltre 30 paesi, per tutta la filiera dai cantieri alle agenzie marittime, dai marina alle società di assicurazioni e di servizi, oltre che per gli equipaggi di yacht.

Genova For Yachting

Genova for Yachting rappresenta il cluster della nautica professionale genovese che oggi riunisce 60 realtà nei settori di Servizi, Marina, Cantieri, Tecnologie, Professionisti. Espressione del saper fare italiano e della vocazione storica di Genova per il mare, le aziende di Genova for Yachting si confrontano con successo in un settore internazionale con altissimo livello di competizione. Nata nel 2017, le realtà di Genova for Yachting nel 2021 hanno complessivamente realizzato un fatturato di oltre 340 milioni di Euro (di cui circa la metà 186 milioni di euro afferenti allo yachting),hanno occupato circa 900 persone e coinvolto oltre 2500 fornitori in Italia(di cui 1500 nella sola Liguria). Nel Porto di Genova occupano il 2% della superficie totale (360mila m2).

Fanno parte di Genova for Yachting (al 18 maggio 2023)

SERVIZI: Amico Servizi srl, Eazy Bunker srl, Femobunker srl, GIS International Supplies srl, GM Odone srl, ImageMotti sas, Molo Vecchio Marine Supplies srl, Pesto Sea Group srl, Rimeta srl, San Giorgio Shipping Services srl, SCS Ship & Crew Services srl, Cambiaso Risso Marine spa, Agenzia Nautica Csn, O.A.G.S. Sc. A, Hdb srl, SoloPortofino, Genova Rent srl e MB Rent srl,S.T.B. Italia srl; Southern Wind Shipyards PYT Italia;

MARINA: Ssp Società Sviluppo Porti srl, Marina Molo Vecchio srl, Marina Molo Vecchio Crociere srl;

CANTIERI: Amico&Co srl, Cantieri Navali Di Sestri srl, Cantieri Navali Genovesi srl Genoa Sea Service srl, Southern Wind Shipyards PYT Filiale Italiana, Yachtline Arredomare 1618 spa;

TECNOLOGIE E AZIENDE SPECIALIZZATE: AB Volt srl, Acier Steel srl, CN Sat srl, Clever Synergy srl, Cooperativa Steel Works, Generalmarine srl, Interni Navali Genovesi srl, Jonassohn srl, Lisi Arredamenti srl, Motonautica Cuneo srl, Motonautica Sorin Diesel sas, Nuova Vernazza srl, Schembri, Gardella Verniciatura Yacht, Tecnomarine srl, Tonissi Meccanica Generale srl, Ranieri Tonissi spa, Stelio Bardi srl, Sun and Shade di De Pascale Renato & C. sas, Vampa srl, Viacava srl; Boero Bartolomeo spa, Zunino Marmi sas, Centro Servizi Nautici snc;

PROFESSIONISTI: Studio Legale Mordiglia, Cinzia Farinetti Dottore Commercialista, First srl, Studio Legale Bonelli Erede, Studio Legale Camera Vernetti, Studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni, Studio BW&CO, Siccardi e Briganti & C., Studio Legale Carbone D’Angelo, Studio Legale Associato Camera Vernetti.