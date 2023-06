Gismondi 1754: al Couture Show 2023 di Las Vegas ordini per 1,6 milioni di dollari

Soddisfazione di Gismondi 1754 per i risultati raggiunti durante la rassegna “The Couture Show” di Las Vegas, evento che rappresenta l’apice dell’eleganza nel settore dei gioielli.

Nel corso dell’evento, il Gruppo ha raccolto ordini complessivi per un valore di 1.558.000 dollari, inclusi quelli del nuovo brand Vendorafa, entrato nel gruppo lo scorso aprile. Nello specifico, Gismondi 1754 ha raccolto ordini per 1.360.000 dollari, mentre Vendorafa 198.000 dollari.

Dal punto di vista del brand Gismondi 1754, è da sottolineare come questo riscontro arrivi da parte di una clientela prevalentemente “nuova”, che rappresenta circa l’80% dei nuovi ordini, a testimoniare la crescente attrattiva dei gioielli su un pubblico internazionale sempre più ampio. Per quanto riguarda Vendorafa, pur non avendo ancora potuto sviluppare nuove collezioni, sono stati registrati ordini per quasi 200 mila dollari, a dimostrazione della “fedeltà dei clienti storici, che si sono mostrati altamente interessati alle nuove collezioni in arrivo a settembre”.

Il momento culmine dell’evento americano è stato, come ogni edizione, il “Couture Design Award” dove quest’anno, per la prima volta, il Gruppo aveva in concorso sia un gioiello Gismondi 1754, che un gioiello Vendorafa. Entrambi i brand sono arrivati in finale e hanno conquistato il secondo posto, rispettivamente nelle categorie “Editor Choice” e “The People choice”. Un risultato di prestigio per entrambi i marchi, che conferma la tradizione molto positiva di Gismondi 1754 a Las Vegas, dove in 4 anni di partecipazione ha sempre raggiunto la finale, trionfando nelle edizioni 2022 e 2019, a dimostrazione della costante passione per l’eccellenza e la continua dedizione nella creazione di pezzi unici nel settore dei gioielli di lusso.

Alla prima prova come direttore artistico di Vendorafa, Massimo Gismondi ha lasciato il segno aggiudicandosi il secondo posto nella sezione “The People’s Choice di Couture”, con una collana della collezione Foglia, e dimostrando la sua capacità di interpretare l’evoluzione del design di questo storico marchio di gioielleria valenzano, che già nel 2019 aveva vinto il primo premio nella stessa categoria (con una collana della collezione Anaconda), e nel 2022 era entrato nella rosa dei primi tre finalisti nella categoria “Design awards”.

Massimo Gismondi, ceo di Gismondi 1754, dichiara: «Il notevole successo ottenuto durante il Couture Show raccoglie i frutti del nostro incessante impegno per l’alta qualità che caratterizza ogni nostra creazione. Siamo estremamente fieri di aver raggiunto questo risultato e di vedere rafforzata l’enorme fiducia che il pubblico ripone nel nostro marchio e l’attrattività sempre crescente dei nostri gioielli. Questo riconoscimento ci motiva a perseverare con fervore nell’offrire prestigio e originalità nel settore dei gioielli di lusso, consolidando ulteriormente la nostra reputazione e posizione di prim’ordine a livello globale».

The Couture Show è stata anche l’occasione per ammirare la collezione “Genesi” di Gismondi 1754 in una veste inedita in “rosa”. Genesi celebra la forza della natura e le leggi immutabili dell’universo e rappresenta una nuova linea estetica di gioielli del brand genovese. Anelli, collane, orecchini e bracciali sono realizzati con materiali pregiati come oro rosa, diamanti bianchi e smeraldi e vengono arricchiti da delicate gocce in ceramica bianca, che conferiscono un tocco di eleganza e originalità alle creazioni.