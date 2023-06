Fratelli Cosulich avvia la collaborazione con Titan, fornitore di Gnl e Lbm

La nave-cisterna Alice Cosulich, recentemente consegnata a Titan in Asia, inizierà le operazioni in Europa nel quarto trimestre di quest'anno

Il Gruppo Fratelli Cosulich annuncia l’inizio di una collaborazione con Titan che rafforza la posizione nel mercato europeo del bunkering di Gnl.

La nave-cisterna Alice Cosulich, recentemente consegnata a Titan in Asia, inizierà le operazioni in Europa nel quarto trimestre di quest’anno. Alice Cosulich è in grado di gestire operazioni complesse e con una capacità di bunkering di 8.200 m3 per il Gnl, andrà a operare per soddisfare una crescente domanda nel settore marittimo di soluzioni a basso impatto ambientale. Questo accordo strategico, che include un’opzione di estensione dello stesso, rappresenta una pietra miliare nel consolidamento della nostra posizione di leadership nelle attività di carburanti marini e Gnl.

Titan Titan è un importante fornitore di gas naturale liquefatto (Gnl) e biometano liquefatto (Lbm), noto anche come BioLNG, dal 2012, quando è stata fondata ad Amsterdam. Titan è specializzata nell’offrire soluzioni complete di carburanti puliti ai clienti del settore marittimo.

Timothy Cosulich, ceo del Gruppo Fratelli Cosulich dice: «Congratulazioni a Titan per aver aggiunto la nostra ‘Alice Cosulich’ alla loro crescente flotta di navi-cisterna per il bunkering di Gnl. Mentre Titan continua a operare con buona leadership nel settore dei carburanti marittimi, siamo orgogliosi di far parte del loro percorso e entusiasti di questa collaborazione. Nel nostro Gruppo, adottiamo una prospettiva a lungo termine e investiamo in asset che aiuteranno il settore marittimo a raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni. La nostra collaborazione con Titan è un esempio concreto a riguardo della nostra convinzione nel formare partnership per fornire soluzioni innovative che riducano efficacemente il nostro impatto ambientale. Non vediamo l’ora dell’arrivo della unità gemella di Alice Cosulich nel primo trimestre del 2024».

Michael Schaap, direttore commerciale Marine di Titan, commenta: «Questo accordo a lungo termine rafforza la nostra collaborazione con Fratelli Cosulich e migliora ulteriormente le nostre capacità di bunkering di Gnl e Lbm per soddisfare la crescente domanda in Europa. La nostra infrastruttura di approvvigionamento completa di Gnl consente all’industria marittima di iniziare a realizzare la decarbonizzazione oggi. Sia il Gnl che il Lbm sono disponibili oggi e consentono agli operatori di nave di ridurre immediatamente le emissioni. Crediamo in un futuro con multi-carburanti e, grazie alla specializzazione del nostro team, forniremo altri carburanti puliti quando diventeranno fattibili».

Il Gruppo Fratelli Cosulich Group sostiene Titan nel definire nuovi standard per il settore dei carburanti marittimi. Attraverso questa partnership, intende dimostrare l’impegno a fornire in modo sostenibile soluzioni innovative per ridurre l’impatto del settore dello shipping con una cooperazione di tutti gli attori interessati.