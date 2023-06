Costa Crociere presenta 23 nuovi itinerari dedicati all’India

Costa Crociere offrirà un nuovo programma di crociere interamente dedicate all’India. L’annuncio è stato dato oggi a Mumbai, alla presenza di Sarbananda Sonowal, ministro dei Porti e della Navigazione della Repubblica dell’India, Roberto Alberti, senior vice president e chief commercial officer di Costa Crociere, Francesco Raffa, director Asia Region & Growth Markets di Costa Crociere, e Alessandro De Masi, console generale d’Italia a Mumbai.

La nave scelta dalla compagnia italiana per l’India è Costa Serena, che, dopo gli itinerari dalla Thailandia, Sud Corea e Taiwan, estenderà ulteriormente il suo posizionamento in Asia. Le nuove crociere in India, realizzate in collaborazione con il General sales agent di Costa in India, Lotus Aero Enterprises, sono in tutto 23, dal 4 novembre 2023 al 1° gennaio 2024. Visiteranno esclusivamente destinazioni in India, offrendo così la possibilità agli ospiti indiani di scoprire alcune delle più belle località del loro Paese da un punto di vista unico. Gli itinerari, della durata dai 2 ai 5 giorni, faranno scalo a Mumbai, Cochin, Goa e, per la prima volta in assoluto, alle Laccadive, splendido arcipelago tropicale, con spiagge bianche e una magnifica barriera corallina.

«Abbiamo un legame forte e duraturo con questo stupendo Paese, dove abbiamo già navigato in passato con le nostre navi e da dove provengono molti nostri colleghi di bordo, che selezioniamo attraverso scuole di formazione dedicate basate proprio in India. Vogliamo offrire ai nostri ospiti indiani un’esperienza di vacanza unica a bordo di Costa Serena, e non vediamo l’ora di iniziare le nostre operazioni a novembre. Costa Serena sarà, quindi, la più grande nave da crociera ad effettuare itinerari nazionali in India», ha dichiarato Roberto Alberti.

Sarbananda Sonowal, ministro dei Porti e della Navigazione della Repubblica dell’India, ha dichiarato: «Le vie d’acqua dell’India sono un tesoro che aspetta di essere esplorato dai turisti; il nostro Paese è ricco di luoghi panoramici e di destinazioni bellissime da visitare. Sono lieto che Costa abbia dedicato un nuovo programma di crociere esclusivamente all’India. Questa iniziativa si sposa perfettamente con il nostro obiettivo di incentivare il turismo domestico».

Costa Serena è una nave battente bandiera italiana costruita da Fincantieri, entrata in servizio nel 2007. Ha una stazza lorda di 114.000 tonnellate e può ospitare fino a 3.780 ospiti.

A bordo gli ospiti potranno godere di un’ampia gamma di esperienze in stile internazionale, arricchite dall’ospitalità italiana che caratterizza Costa da 75 anni. Non mancherà un tocco locale: in particolare, la gastronomia e l’intrattenimento saranno personalizzati sui gusti degli ospiti indiani.

La nave dispone di un totale di 1.500 cabine, di cui 505 con balcone privato, e 14 ponti passeggeri. Per godersi al meglio la crociera a bordo si può scegliere tra un centro benessere e una palestra con vista mare, salone di bellezza, teatro, ristoranti con cucina indiana e internazionale, bar, 4 piscine di cui 2 dotate di copertura semovente di cristallo, area shopping, miniclub per bambini e ragazzi.

Le crociere di Costa Serena in India sono ideali sia per le famiglie sia per le coppie, che possono approfittare delle festività del Diwali per una vacanza insieme. Ma anche per feste di matrimonio, gruppi e incentive, dal momento che possono offrire spazi e servizi riservati.