Basko, concorso per chi ha la carta fedeltà a supporto della ricerca su donna e ictus

Basko, l’insegna di supermercati del Gruppo Sogegross, festeggia 25 anni della sua carta fedeltà e con l’occasione rafforza il suo impegno a Genova, in Liguria così come in tutti e comuni in cui è presente con un ricco programma di iniziative, in programma dal 13 giugno al 2 ottobre, rivolte a premiare e sostenere i consumatori mantenendo una presenza attiva sul territorio. Si rafforza infatti il sostegno a progetti di valenza sociale, come quello a supporto della Ricerca su Donna e Ictus in partnership con il Policlinico San Martino di Genova e si pensa alle famiglie, con un nuovo concorso dedicato ai titolari Prima Card che mette in palio oltre 1.300 buoni spesa fino al 24 luglio. Si prepara inoltre la settima edizione di Basko Arena, che sarà l’occasione per condividere i progetti e gli impegni a favore del territorio e festeggiare tutti insieme l’importante anniversario dell’insegna.

«Festeggiamo i 25 anni di un rapporto di fiducia con i consumatori che hanno scelto la nostra carta fedeltà: un impegno quotidiano che è al centro della nostra attenzione e su cui investiamo con tante iniziative − commenta Giovanni D’Alessandro, direttore Canale Basko − Vogliamo con questo restituire valore al nostro territorio di riferimento, con l’obiettivo di interpretarne le esigenze e promuovendo quindi attività di ampio respiro, con particolare riferimento all’ambito sociale. Per questo motivo, abbiamo accolto la possibilità di supportare una realtà di eccellenza come il Policlinico San Martino di Genova»

Dal 13 giugno, con l’acquisto di ogni confezione di Pasta Fresca e Salse “Qualità Basko”, l’insegna dona 0,10 euro all’Irccs Policlinico San Martino e aiuta la ricerca su Donne e Ictus, supportando il progetto di ricerca dell’Istituto “Cura di genere, Donne e Ictus: il ruolo degli ormoni”.

«Il nostro ente è un punto di riferimento nel campo della ricerca e della cura dei disturbi neurologici e psichiatrici, con un impegno rivolto sia a prevenire le malattie, sia a individuare nuove strategie diagnostiche e terapeutiche. Ne è una testimonianza il premio internazionale ricevuto dal Centro Ictus per la gestione intra-ospedaliera della patologia. – dichiara il Prof. Antonio Uccelli, Direttore Scientifico dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino – L’ictus rappresenta una sfida significativa per la salute femminile, eppure alcuni aspetti rimangono ancora poco chiari. Il sostegno di Basko a favore del progetto di ricerca coordinato dal Dott. Del Sette è un contributo fondamentale per riuscire a fare passi avanti nello sviluppo di approcci terapeutici personalizzati».

L’iniziativa si inserisce sulla scia di quanto già avviato da Basko a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova (Basko devolve al Gaslini, per ogni litro di “Latte 100% Ligure Piemontese” acquistato nei punti vendita Basko e online, 0,10 euro e 0,05 euro per la confezione da mezzo litro) e alle collaborazioni attive in questo ambito, come quella con Lilt per la prevenzione del tumore al seno e quelle a sostegno di iniziative rivolte a promuovere sport e buona alimentazione in particolare per i giovanissimi, come Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani.

Prima Card è il programma di fidelizzazione di Basko, che garantisce promozioni e servizi riservati ai titolari, anche con una versione dedicata agli over 65. Sono circa 400.000 le Prima Card attive nell’ultimo anno: di queste, sono circa 30.000 le Card attivate tra il 1998 e il 1999 (primi anni di lancio) ancora in uso, testimoniando la continuità di un legame di fiducia tra i consumatori e l’insegna.

«Con il nuovo concorso dedicato ai possessori Prima Card − aggiunge D’Alessandro − facciamo un investimento importante, con cui vogliamo premiare la fedeltà delle persone che da anni ci testimoniano la loro preferenza e il loro attaccamento all’insegna»

Tra le prossime attività che sono in preparazione, non mancheranno anche le occasioni per una vera e propria festa come Basko Arena, atteso appuntamento estivo che giungerà quest’anno alla sua settima edizione: uno spettacolo di grande musica italiana e divertimento con un “village” colorato con DJ set, giochi e animazioni, allestito negli spazi esterni dei punti vendita Basko di Genova Cornigliano e di Romito Magra, aperto a tutti. Quest’anno il concerto sul palco sarà preceduto da un talk-show con i rappresentanti delle partnership di Basko, per raccontare e condividere i progetti e gli impegni dell’insegna sul territorio.