Albenga: al via la riasfaltaura di via san Pietro

Continuano gli interventi previsti dal piano asfalti del Comune di Albenga.

Afferma il consigliere comunale Raiko Radiuk: «È iniziata una buona settimana oggi, con l’avvio delle operazioni di riasfaltatura di via San Pietro a San Fedele, un’arteria secondaria, ma vitale per le moltissime aziende e cittadini che vi vivono. Come amministrazione stiamo intervenendo a 360° sul territorio al fine di risolvere problemi atavici, come, per esempio è avvenuto per la riasfaltatura di via Michelangelo di cui abbiamo istituito (grazie al lavoro congiunto con il Comune di Alassio e Anas) anche il senso unico al fine di migliorarne la sicurezza. Oggi con via San Pietro, domani con un pezzo importante di via Al Molino, stiamo lavorando per dare tutte le risposte al territorio».

«Siamo consci che i lavori da fare sono tanti, e in questi anni, come in questo caso, stiamo cercando di dare risposte a ogni situazione – aggiunge −. È un sogno ambizioso, che richiede tempo, impegno e risorse, con l’obiettivo di fornire una nuova e migliorata infrastruttura per facilitare i flussi di traffico e migliorare la qualità della vita per i cittadini di Albenga».

«Colgo l’occasione − aggiunge il consigliere − per chiedere alle aziende che si affacciano sulla strada di predisporre un corretto deflusso delle acque che vanno sulle strade poiché l’acqua può causare seri danni all’asfalto, compromettendo la sua integrità strutturale e accelerando il processo di degrado. Le infiltrazioni d’acqua possono portare alla formazione di buche, crepe e avvallamenti, compromettendo la superficie della strada e rendendola pericolosa».

«Purtroppo nessuna amministrazione potrà mai avere i fondi necessari per riasfaltare tutte le strade della città, ma grazie alla programmazione degli interventi intendiamo andare ad intervenire, a rotazione, sulle varie criticità», conclude Radiuk.