17 e 18 giugno: a Chiavari fine settimana dedicato a vintage e auto d’epoca

A Chiavari un weekend dedicato al vintage e alle auto d’epoca. Si parte sabato 17 giugno con Chiavari Vintage, la manifestazione che animerà il centro cittadino con concerti, feste e giochi retrò. Consigliato il look a tema ispirato agli anni ’60, ’70 e ’80.

Dalle 18, sul palco di piazza Matteotti si esibiranno due band, i Beat Barons e i Naim & The Soul Machine. La serata proseguirà sulle note della disco music con il Dj Set di Diego Picasso. In piazza anche l’esibizione delle scuole di danza del territorio e in corso Garibaldi l’esposizione di auto d’epoca della scuderia automoto retrò Leivi, di vespe e lambrette a cura del Vespa Club di Chiavari. Un luna park vintage sarà allestito in piazza Roma, dalle 15.30 fino alle 22, con diverse le attrazioni gratuite per i più piccoli come il tiro ai barattoli, il lancio degli anelli, il bowling, il minigolf e una giostra girevole che resterà anche domenica.

Dalle 8.30 di domenica 18 giugno in piazza Matteotti, ritorna glamour la sfilata di auto, moto e sidecar d’epoca fino al 1945, giunta alla sua terza edizione, organizzata insieme al Tigullio Motor Club. Alle 11 i mezzi storici attraverseranno le vie della città per poi rientrare in piazza Matteotti intorno alle 13. A chiudere la manifestazione, dalle 16, il red carpet con la presentazione di ogni veicolo e la premiazione degli equipaggi.

Sono previste temporanee modifiche alla circolazione. È vietata la sosta dalle ore 14 del 17 giugno alle ore 24 del 18 giugno in piazza Matteotti e in corso Garibaldi fino a via Delpino. È interdetta la circolazione veicolare dalle ore 18 del 17 giugno all’01 del 18 giugno in piazza Matteotti, in via Entella nel tratto compreso tra via Marsala e piazza Matteotti, e in corso Garibaldi sino all’incrocio di via Delpino. Tutte le altre disposizioni e le modifiche alla viabilità sono contenute nell’ordinanza n. 38 del 13 giugno in allegato.

Inoltre, è vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo ed è vietato accedere alle aree interessate dagli eventi con gli stessi, come riportato dall’art. 22 del regolamento di Polizia Municipale.