Visita dell’ambasciatrice indiana alla Camera di Commercio di Genova

È stato un incontro molto cordiale quello tenutosi oggi, a Palazzo Tobia Pallavicino, fra la delegazione della Repubblica Federale dell’India guidata dall’Ambasciatrice Neena Malhotra, accompagnata dal primo segretario Shri Deepankar e dal consigliere nonché presidente dell’Associazione culturale “Sakshi” Vas Shenoy, e la giunta della Camera di Commercio di Genova, guidata dal presidente Luigi Attanasio e dalla vice presidente Paola Noli, con i consiglieri Stefano Messina e Alessandro Cavo.

Al centro della discussione le opportunità di interscambio commerciale fra Genova e la Repubblica dell’India, in un quadro economico generale che ha visto nel 2022 un aumento dell’export italiano in India e una vera e propria impennata dell’import, soprattutto per prodotti primari ed energetici.

L’Ambasciatrice ha sottolineato che l’India è da poco diventata la quinta potenza economica mondiale, con un ingente programma di investimenti in infrastrutture, porti e tecnologie, e da pochissimo il paese più popoloso al mondo, con una popolazione giovane e grandi potenzialità di sviluppo.

L’Ambasciatrice ha invitato le imprese genovesi a partecipare al meeting di cooperazione Italia – India previsto a Roma a fine settembre per favorire l’integrazione tra le realtà economiche dei due Paesi. Il Presidente Attanasio ha accolto l’invito sottolineando come l’interesse delle imprese genovesi nei confronti dell’India sia in forte crescita anche grazie alle iniziative della rete delle Camere di Commercio Italiane all’estero e di Promos Italia, l’Agenzia per l’internazionalizzazione partecipata dalla Camera di Commercio di Genova.