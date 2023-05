Tpl Linea, Finale Ligure: da lunedì 8 modifiche alla linea 31

Tpl Linea informa l’utenza del trasporto pubblico locale che, al fine di consentire lavori di manutenzione in via Santuario in comune di Finale Ligure, da lunedì 8 maggio dalle ore 8.00 e sino a fine lavori (previsti per venerdì 19 maggio), verranno apportate le seguenti modifiche alla linea 31 Finale Ligure – Calvisio:

Direzione Finalborgo – Calvisio : giunti sulla S.S.1 Aurelia all’altezza del Boncardo, svolta a sinistra in via Drione, via Santuario, ponte S. Benedetto, svolta a sinistra in via Calvisio e quindi regolare percorso;

: giunti sulla S.S.1 Aurelia all’altezza del Boncardo, svolta a sinistra in via Drione, via Santuario, ponte S. Benedetto, svolta a sinistra in via Calvisio e quindi regolare percorso; Direzione Calvisio – Finalborgo: giunti all’intersezione con il ponte Caterina Boncardo, svolta a destra su quest’ultimo, via Molinetti, svolta a destra su largo Castelli/largo Volpi, dove sarà temporaneamente istituita una nuova fermata (in sostituzione della fermata del capolinea di via Genova), via Castelli, via Belvedere, via G. E. Caviglia sino all’intersezione con la Salita del Grillo/via XXV Aprile, svolta a sinistra lungo Salita del Grillo, svolta a destra sulla S.S. 1 Aurelia e quindi regolare percorso.

Si precisa che la corsa in partenza da Calvisio per Finalborgo delle ore 8.07, giunta all’intersezione con la Salita del Grillo/via XXV Aprile, proseguirà su via XXV Aprile, raggiungerà Finalborgo e quindi la Stazione FF.SS..

Corsa soppressa: verrà temporaneamente soppressa la corsa feriale in partenza da Finalborgo per Calvisio delle ore 8.43 e relativo ritorno delle ore 9.00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00).