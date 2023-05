Sestri Levante: Pistacchi appoggia Solinas al ballottaggio

Pistacchi ha offerto la propria collaborazione a Solinas senza chiedere in cambio per sé alcun posto di governo

Diego Pistacchi, candidato sindaco di Sestri Levante per il centrodestra, ha dichiarato che al ballottaggio del 28-29 maggio appoggerà Francesco Solinas e invita a sostenerlo i propri elettori del primo turno.

Marcello Massucco, candidato del centrosinistra, al primo turno ha ottenuto il 34,99% dei voti, Solinas, sostenuto da tre liste civiche di area di centrodestra, il 28,8%, Pistacchi, appoggiato da Forza Italia, Lega, Fratelli d’ Italia, lista Toti e Udc, è rimasto fuori con il 22,46% dei voti.

“Francesco Solinas – si legge in una nota – si è impegnato a garantire un’amministrazione che si riconosca nei valori delle forze civiche e di centrodestra che amministrano con successo diverse realtà liguri. In particolare ha assicurato che la sua azione e la composizione della giunta chiamata a interpretarla saranno in totale discontinuità con le precedenti amministrazioni di sinistra e guarderanno innanzitutto allo sviluppo della città, alla salvaguardia degli interessi dei cittadini e delle categorie economiche, promuovendo politiche rivolte alla crescita turistica, commerciale, culturale e sociale di Sestri Levante, sempre al fianco di chi fa impresa, senza cercare di ostacolare le idee e le attività indispensabili per una visione finalmente positiva, in linea con la filosofia del buongoverno di centrodestra. Preso atto favorevolmente di questi impegni, Diego Pistacchi ha offerto la propria collaborazione a Solinas, senza chiedere in cambio per sé alcun posto di governo, ma con l’impegno a lavorare per il raggiungimento di obiettivi di rilancio di Sestri Levante su queste basi politiche del tutto nuove”.

“Auspico – dichiara Pistacchi – che chi ha sostenuto la mia candidatura a sindaco voglia riconoscersi in questa scelta e invito quanti hanno votato per me al primo turno a sostenere il cambiamento, facendomi garante, attraverso un ruolo di controllo in consiglio comunale, del rispetto di questo comune impegno raggiunto con Francesco Solinas”.