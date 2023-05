Ryanair celebra i 4,5 milioni di passeggeri da Genova

Si chiamano Francesco Arrigo e Isabella Correnti e oggi pomeriggio si sono imbarcati sul volo per Palermo insieme ai loro due figli di 7 e 9 anni: sono loro i passeggeri Ryanair numero 4,5 milioni all’Aeroporto di Genova. La famiglia, di Palermo, rientrava a casa dopo un long weekend per visitare il capoluogo ligure. La compagnia aerea ha deciso di premiarli con biglietti di andata e ritorno per una delle destinazioni raggiungibili dallo scalo ligure. A consegnare il riconoscimento il Country Manager Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, insieme al direttore generale del Genova City Airport, Piero Righi, e al direttore aeroportuale Nord Ovest di Enac, Adolfo Marino.

L’estate 2023 segna il 25° anno di Ryanair in Italia e il 24° a Genova, uno dei primissimi scali italiani nei quali è sbarcata la compagnia aerea. Già nel 1999, il vettore low cost ha avviato il volo diretto Genova-Londra Stansted che è rimasto sempre operativo da allora, a eccezione della temporanea sospensione durante la pandemia. Dall’avvio delle sue operazioni su Genova, Ryanair ha introdotto numerose rotte sia nazionali sia internazionali e quest’estate sarà la prima compagnia per numero di rotte su Genova, collegando il capoluogo ligure a 12 destinazioni con oltre 80 voli settimanali.

Le rotte nazionali sono: Bari, Brindisi, Cagliari (nuova), Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo. Le rotte internazionali sono: Bruxelles Charleroi, Bucarest, Dublino (nuova), Londra Stansted, Manchester.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2023 da Genova prevede: 12 rotte, di cui 7 nazionali e 5 internazionali, oltre 80 voli settimanali. Novità di Dublino e Cagliari rispetto alla Summer 2022.

ROTTE FREQUENZE SETTIMANALI Bari 3 Brindisi 2 Bucarest 2 Cagliari (NEW) 2 Bruxelles 2 Catania 7 Dublino (NEW) 2 Lamezia Terme 2 Londra Stansted 6 Manchester 2 Napoli 4 Palermo 7

Mauro Bolla di Ryanair dichiara: «Siamo molto soddisfatti dei 24 anni di rapporto con l’Aeroporto di Genova, uno dei primi aeroporti in Italia dove Ryanair ha operato. Questa collaborazione di lunga data ha permesso a Ryanair di offrire per l’estate ’23 12 rotte da/per Genova, oltre 80 voli settimanali e di collegare la Liguria con le principali destinazioni leisure e business in Italia e in Europa. A nome di Ryanair, sono lieto di regalare ai passeggeri Francesco Arrigo e Isabella Correnti e ai loro figli i voucher per viaggiare da Genova verso qualsiasi destinazione del nostro network, augurando loro di sedersi, rilassarsi e godersi il volo con Ryanair».

Piero Righi, direttore generale dell’Aeroporto di Genova, aggiunge: «Oggi celebriamo un importante traguardo nella lunga collaborazione tra Aeroporto di Genova e Ryanair. La compagnia irlandese è a Genova dal lontano 1999, ma dallo scorso anno abbiamo intrapreso un percorso di crescita che ha moltiplicato rotte e sedili in vendita da e per il nostro aeroporto. I collegamenti di Ryanair consentono ai liguri di volare a ottime tariffe, ma anche a decine di migliaia di turisti di visitare la nostra regione. I dati dimostrano che in presenza di voli diretti, Ryanair stimola il turismo incoming internazionale facendolo crescere tre volte più della media e generando importanti ricadute economiche sul territorio, nell’ordine di decine di milioni di euro. Continueremo a lavorare per stimolare Ryanair a investire su Genova e la Liguria coinvolgendo tutti gli Enti, le Istituzioni e gli stakeholder interessati al potenziamento della connettività aerea della nostra regione».