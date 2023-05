Racing Force si prepara alla 500 Miglia di Indianapolis

Racing Force Group si prepara alla 500 Miglia di Indianapolis 2023, l’evento più importante nel calendario della IndyCar Series e definito come “il più grande spettacolo nel mondo delle corse”.

Attraverso i propri marchi Bell Racing Helmets e Omp, il Gruppo sarà di nuovo in prima linea collaborando con numerosi piloti e team al via della 107esima edizione della celebre gara, che si svolgerà domenica 28 maggio.

23 dei 34 iscritti competono con i caschi Bell: tra loro Marcus Ericsson, vincitore nel 2022, e Will Power, campione in carica IndyCar e già trionfatore alla 500 Miglia. Anche altri ex vincitori quali Helio Castroneves, che ha conquistato la corsa in quattro occasioni, e Alexander Rossi, hanno scelto il casco HP77 di Bell, progettato per le principali competizioni a livello mondiale con vetture monoposto.

La lista dei piloti supportati da Bell Racing Helmets comprende poi Benjamin Pedersen, Christian Lundgaard, Colton Herta, Conor Daly, David Malukas, Devlin DeFrancesco, Felix Rosenqvist, Graham Rahal, Jack Harvey, Josef Newgarden, Kyle Kirkwood, Marcus Armstrong, Rinus VeeKay, Romain Grosjean e Scott McLaughlin, oltre a Ed Carpenter, specialista delle gare su ovale, e le wild-card Marco Andretti, RC Enerson e Katherine Legge, unica donna al via quest’anno.

Callum Ilott e il debuttante Agustín Canapino, portacolori del team Juncos Hollinger Racing, sono totalmente equipaggiati da prodotti Racing Force: in aggiunta ai caschi Bell, utilizzano infatti il racewear di Omp, grazie all’accordo siglato tra il Gruppo e la scuderia argentino-statunitense. L’abbinamento Bell-Omp è a fianco inoltre di Marco Andretti, che sarà al via con il team Andretti Herta Autosport. Il quarto pilota fornito da Omp è Ryan Hunter-Reay, uno degli ex vincitori della 500 Miglia, che nel 2012 ha conquistato il titolo IndyCar Series proprio con il racewear Omp. La pattuglia Omp è completata dall’esordiente Sting Ray Robb, vicecampione 2022 della categoria propedeutica Indy Lights, sotto le insegne della scuderia Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing.

L’attività in pista della 500 Miglia di Indianapolis 2023 comincerà martedì 16 maggio con la prima sessione di prove libere, mentre le qualifiche di svolgeranno il 20 e 21 maggio, una settimana prima della partenza della gara.

Kyle Kietzmann, co-ceo di Racing Force Usa, ha commentato: «Racing Force Group è orgogliosa di avere 23 piloti al via con i caschi Bell e 5 con il racewear Omp, pronti a qualificarsi per la 107esima 500 Miglia di Indianapolis. Racing Force ha una lunga storia di innovazione presso l’Indianapolis Motor Speedway, dove sin dal 1955 ha il privilegio di una postazione fissa presso la Gasoline Alley, a supporto dei piloti che utilizzano i prodotti all’avanguardia dei nostri marchi. I nostri tecnici saranno sul campo per prove libere, qualifiche e gara, fornendo assistenza a tutte le squadre e ai piloti in lizza per unirsi ai leggendari nomi già nell’albo d’oro della Indy 50».