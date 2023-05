Opa Sababa Security: raggiunta la soglia del 90%

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da HWG Group Bidco srl, società il cui capitale sociale è interamente detenuto da HWG Group HoldCo spa, e avente a oggetto n. 2.330.400 azioni, rappresentative del 31,363% del capitale sociale di Sababa Security spa, al corrispettivo pari a euro 4,28, si rappresenta quanto segue.

Sulla base dei risultati comunicati da Banca Akros spa, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, l’offerente rende noto che, alla data del 10 maggio 2023, sono state portate in adesione all’offerta un numero di azioni tale per cui, in caso di perfezionamento dell’offerta, l’offerente, congiuntamente alle azioni di titolarità delle persone che agiscono di concerto, verrebbe a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell’emittente.

Come indicato nel documento di offerta, l’efficacia dell’offerta è condizionata, inter alia, al verificarsi della circostanza che le adesioni all’offerta – tenuto conto degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato durante il periodo di adesione, direttamente o indirettamente, dall’offerente o dalle persone che agiscono di concerto ai sensi della normativa vigente – abbiano ad oggetto un numero complessivo di azioni che consenta all’offerente di detenere, congiuntamente alle azioni detenute dalle persone che agiscono di Concerto, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’emittente, in modo da far scattare la procedura di c.d. squeeze-out, cioè il diritto di acquistare le azioni residue ai sensi dell’art. 111 del TUF e dell’art. 13 dello statuto dell’emittente.

L’offerente si è riservato il diritto di modificare, in tutto o in parte, la condizione soglia a sua sola discrezione, come pure di rinunciare alla stessa qualora, entro il periodo di adesione, l’offerente e le persone che agiscono di concerto venissero a detenere una

partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell’emittente.