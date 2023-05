Opa Sababa, adesioni sopra il 64,5%

In merito alla procedura di offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria in corso promossa da HWG Group BidCo srl, avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Sababa – dedotte le azioni detenute dagli azionisti rilevanti di Sababa che agiscono di concerto con l’offerente dal 1° maggio al 5 maggio 2023 (estremi inclusi), sono state portate in adesione all’offerta n. 1.503.200 azioni, pari al 64,504% delle azioni oggetto dell’offerta e al 20,230% del capitale sociale dell’emittente.

Alla data del 5 maggio, le azioni portate in adesione all’offerta, congiuntamente alle azioni di titolarità delle persone che agiscono di concerto, sono complessivamente pari all’88,894% del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione di Sababa Security spa, primario operatore italiano nel settore della industrial cybersecurity, si è riunito venerdì 5 maggio per prendere atto ed esaminare i recenti sviluppi della procedura di offerta pubblica di acquisto.

In particolare, il consiglio ha preso atto che, come comunicato al mercato dall’offerente in data 2 e 3 maggio 2023, il prezzo di offerta è stato aumentato da 3,90 euro a 4,28 euro per ciascuna azione Sababa portata in adesione all’offerta.

In aggiunta, il periodo di adesione, come concordato con Consob, è stato prorogato di ulteriori 5 giorni di mercato aperto e avrà termine alle 17.30 del 12 maggio 2023, mentre, salvo il caso di ulteriori proroghe, la data di pagamento è prevista per il giorno 19 maggio 2023.

A tal proposito, il consiglio di amministrazione di Sababa ha esaminato e ritenuto congruo il nuovo corrispettivo in quanto: