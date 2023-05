Michele Landro, genovese d’adozione, nuovo vicepresidente di Lloyd’s Register

Il Lloyd’s Register, azienda leader nel settore della classificazione navale, dei servizi e della consulenza per i settori marittimo e offshore, ha nominato l’italiano Michele Landro, genovese d’adozione, come nuovo vicepresidente, responsabile del segmento navi passeggeri a livello globale.

Landro, basato a Miami, guiderà il settore navi passeggeri − che comprende crociere, traghetti e navi ro-ro − nel suo percorso a lungo termine verso una crescita sostenibile, dandogli una direzione strategica e coltivando le relazioni con i clienti e le associazioni di categoria più importati.

La formazione del manager italiano è di tipo tecnico: laureato in Ingegneria navale presso l’Università di Genova, Landro ha maturato quindici anni di esperienza nello shipping. Prima del suo ingresso nel Lr ha ricoperto diversi ruoli in Abb, in Italia, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti. In particolare è stato Global account manager presso Abb Usa e capo del Global key account team per Carnival Corporation, responsabile della direzione vendite e iniziative strategiche dell’azienda per tutti i brand del gruppo Carnival.

Il focus principale di Landro sarà sul settore crocieristico, dal momento che il Lr è la società che classifica il maggior numero di navi da crociera a livello mondiale (130, con altre 31 in ordine): fra i suoi compiti ci sarà quello di supportare i maggiori protagonisti del settore nell’ambito della sostenibilità, un aspetto su cui le compagnie di navigazione sono costantemente messe sotto osservazione dai propri clienti.

«Ci sono pochi settori al mondo che dedicano tanta attenzione alla sostenibilità come quello crocieristico: ogni operazione è attentamente analizzata dall’opinione pubblica e dai media e molte delle principali compagnie sono determinate a portare a compimento i propri obiettivi di decarbonizzazione − dichiara Landro − gli armatori chiedono sempre più un supporto consulenziale ad organizzazioni come la nostra, su un elevato numero di tematiche, a cominciare dalla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie in grado di affrontare la transizione energetica e la digitalizzazione».

Lando si occuperà anche di traghetti e navi ro-ro, che stanno registrando una crescita rapida in regioni come il Nord America, il Mediterraneo e il Nord Europa. Riporterà a Joe Borg, direttore della strategia marittima del Lr, e lavorerà a stretto contatto con diversi referenti all’interno della società per garantire maggiore efficienza operativa ai clienti del Lr e accompagnarli nel percorso di transizione energetica in modo sicuro e sostenibile.