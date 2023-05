Mbda rafforza la cooperazione con l’industria della difesa greca

In occasione del salone di Defea, in corso ad Atene, Mbda continua a sottoscrivere progetti con le aziende greche nell’ambito del suo programma di cooperazione industriale legato alle forniture per le fregate (FDI HN – Frégates de défense et d’intervention Hellenic Navy) della Marina ellenica. L’azienda sta inoltre perseguendo il rafforzamento della propria cooperazione nei settori della ricerca e nello sviluppo di progetti comuni.

Mbda produce missili e sistemi missilistici ed è controllata con uguali regole di corporate governance da Airbus (37,5%), Bae Systems (37,5%) e Leonardo (25%) e in Italia ha sedi a Roma, Bacoli (Napoli) e alla Spezia, centro di produzione di missili antinave per eccellenza

A seguito dei precedenti contratti firmati, in particolare durante il salone di Euronaval 2022, Mbda sta ora collaborando con Akmon s.a. e Miltech Hellas s.a. per la produzione di apparecchiature elettroniche e cavi, e con Ssa s.a. per le attività di integrazione a bordo delle Fdi. Inoltre, Mbda ha recentemente firmato un altro contratto con Ssa s.a. – insieme all’Università Tecnica Nazionale di Atene in vari campi all’avanguardia come l’intelligenza artificiale.

Nel 2022 sono stati firmati anche diversi contratti di ricerca e sviluppo. Oltre a questi iniziali contratti, e come parte dell’iniziativa “R&D Booster” in Europa, Mbda ha l’obiettivo di sviluppare ulteriori progetti di ricerca e sviluppo per garantire una cooperazione a lungo termine con i suoi partner greci. L’ambizione è quella di integrarli nella catena di fornitura di Mbda dalle fasi di ricerca e studio di prodotti e servizi, fino alla commercializzazione congiunta di prodotti e servizi “Made in Greece” sul mercato globale. Mbda propone quindi ai suoi attuali e potenziali partner greci di iniziare a discutere progetti relativi alle attività dell’azienda. Infatti, al fine di esplorare ulteriori opportunità con gli stakeholder dell’industria greca, Mbda parteciperà alle prossime “Giornate dei partner di ricerca e sviluppo” organizzate da Naval Group a giugno, ad Atene.

Eric Béranger, ceo di Mbda, ha dichiarato: «La nostra ambizione in Grecia è quella di continuare a sviluppare partnership fruttuose e incrementare la partecipazione locale. Questo è il motivo per cui, oltre alle attività di produzione e come parte dell’iniziativa “R&D Booster”, Mbda vuole espandere la sua cooperazione a lungo termine con i partner industriali greci, così da sviluppare nuovi prodotti da presentare congiuntamente in tutto il mondo”. Queste nuove attività vanno in continuità con le numerose collaborazioni già definite con le aziende della difesa in Grecia, iniziate più di 25 anni fa nell’ambito di vari contratti di fornitura per le Forze Armate greche, Marina, Aeronautica ed Esercito.