Marina Chiavari: approvato il bilancio 2022, utile in crescita

Utile in crescita per Marina Chiavari, la che società amministra, per conto del Comune di Chiavari, il porto turistico e le attività strumentali alla gestione degli stalli blu per il funzionamento dei parcometri e per il controllo della sosta.

«Dall’insediamento del nostro cda, fino al bilancio del 2022 – dichiara la presidente di Marina Chiavari, Pierluigi Piombo – gli utili sono stati in continua crescita. Nel 2018 era stato conseguito un utile di 5.289,06 euro, nel 2019 di 7957,25 euro, nel 2020 di 43.383,74 euro, nel 2021 di 130.281,44 euro per arrivare a 192.345,17 euro nel 2022, a fronte di ricavi pari ad 1.712.367,27 euro. Un trend che conferma la buona e oculata gestione della società, nonostante l’aumento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime. Le entrate nel 2022 derivanti dalla gestione del porto ammontano ad 2.313.516,93 euro e quelle derivanti dai parcheggi a 2.634.727,41 euro. Dati più che soddisfacenti, in aumento rispetto al 2021. Per tali servizi Marina Chiavari ha stipulato contratti in convenzione con il Comune».

Continua Piombo: «Ottimi i risultati per il porto turistico di Chiavari, sia in termini di presenze su base annuale, abbiamo infatti registrato il tutto esaurito su ogni categoria di posti barca, sia di aumento sui ricavi per gli ormeggi. La nostra base diportistica si conferma una meta ambita, moderna, accessibile e attenta ai temi della sostenibilità, bandiera blu dal 1987. Una marina capace di offrire una vasta gamma di servizi, strizzando l’occhio al turismo crocieristico con il progetto Chiavari Port of Call, in fase di realizzazione. Nel 2018 erano diversi gli ormeggi non affittati, ma il trend si è subito invertito: già nel 2019 il miglioramento è stato netto con una tendenza ad assegnare i posti barca annualmente e non solo durante la stagione estiva. Un andamento confermato anche per il 2022».