Made in Inail: a Genova il 9 maggio forum della prevenzione

In programma alle ore 9 nella Biblioteca universitaria di Genova, in via Balbi 40

Ruota intorno al “Lavoro che cambia. Prospettive di prevenzione per le imprese e la scuola” il forum della prevenzione “Made in Inail”, promosso a Genova dalla direzione regionale Liguria, col patrocinio della Camera di Commercio, in programma martedì 9 maggio alle ore 9.00, presso la Biblioteca universitaria di Genova in via Balbi, 40.

Un momento di verifica e rilancio del percorso condiviso, in ambito nazionale e regionale, dal network di supporto all’Inail, quale focal point Italia dell’Agenzia europea Eu-Osha, in cui sottolineare i messaggi chiave, le future sfide e le azioni da mettere in atto insieme nei prossimi anni. Nell’ottica della collaborazione, condivisione, partecipazione.

L’evento – con il contributo di istituzioni, parti sociali e componenti scolastiche impegnate nel contrastare gli infortuni e le malattie professionali – si propone di approfondire – con l’apporto delle più alte cariche dell’Istituto – l’impatto delle tecnologie digitali sul lavoro in termini di sfide e opportunità per la salute e sicurezza.

E, soprattutto, fare il punto su quanto si va realizzando in Liguria per anticipare, monitorare e gestire i rischi, preservare condizioni di lavoro il più possibile sane e sostenibili per lavoratrici e lavoratori, aziende.

L’apertura, dopo i saluti istituzionali, vede il focus sul piano triennale Inail della prevenzione 2022-2024 e a seguire, una panoramica del fenomeno infortunistico e tecnopatico in Liguria.

L’evento prosegue con una tavola rotonda orientata al ruolo delle parti sociali: la prevenzione partecipata con il contributo di alcune tra le rappresentanze datoriali e sindacali impegnate in regione nel network della prevenzione.

C’è l’andamento del mercato del lavoro regionale nel contributo dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento Alfa Liguria.

L’evento propone, quindi, una sessione tematica sulla “gestione strategica dei nuovi rischi” ove troveranno spazio i contributi del mondo accademico e di professionisti e tecnici della prevenzione.

Nella tavola rotonda pomeridiana su Imparo la sicurezza: dai banchi di scuola al “web social gaming” si confronteranno i referenti di alcuni tra gli enti che condividono con l’Inail ligure la tutela – in chiave culturale – della salute e sicurezza sulle più significative progettualità rivolte al mondo della scuola rese possibili da partnership consolidate e azioni ispirate dall’intento di tradurre nei comportamenti quotidiani il valore della sicurezza.

Con “Educare alla sicurezza” saranno in mostra le opere realizzate dagli allievi del Liceo artistico Emanuele Luzzati di Chiavari che ne porranno in evidenza il filo rosso e la valenza didattica che unisce scuola e sicurezza.

Le conclusioni sono affidate al direttore generale, Andrea Tardiola.

Il programma dettagliato è disponibile a questo link.