Leonardo-Unige Cybersecurity Scholarship Program: premiati gli studenti vincitori

Al progetto hanno partecipato 56 studenti, impegnati per 5 mesi in 12 moduli formativi e 2 esercitazioni alla cyber defence

Si è conclusa la terza edizione del Leonardo-Unige Cybersecurity Scholarship Program, percorso specialistico di studi sui temi della sicurezza informatica progettato da Università di Genova e Leonardo. Ieri, 16 maggio, nell’aula magna del palazzo dell’Università, in via Balbi, gli otto studenti finalisti sono stati premiati durante la cerimonia conclusiva.

Il progetto congiunto Leonardo–Unige è un percorso didattico che affianca alla formazione tradizionale diverse attività innovative basate su modelli di gaming e simulazione, con l’obiettivo di fornire a studentesse e studenti conoscenza e formazione operativa per la difesa cyber delle infrastrutture digitali.

La terza edizione del progetto ha coinvolto 56 partecipanti, impegnati per 5 mesi in 12 moduli formativi e 2 esercitazioni.

Il programma si è articolato in due fasi: formazione su una selezione di temi di cybersecurity ed esercitazioni alla cyber defence con piattaforme in grado di replicare scenari complessi per testare processi, tecniche e strumenti di difesa.

La fase di esercitazione si è conclusa il 6 aprile nella sede genovese della Cyber & Security Academy di Leonardo con una vera e propria competizione tra difensori (Blue Team) e attaccanti (Red Team).

Le due squadre si sono confrontate su un campo di cyber-battaglia virtuale creato dal Cyber Range di Leonardo, piattaforma di test e simulazione che riproduce con totale realismo complessi sistemi cyber-fisici. I ragazzi hanno così potuto cimentarsi con questo strumento innovativo progettato da Leonardo, già utilizzato dagli esperti di cyber security in Italia e all’estero per migliorare la capacità di risposta alle minacce cibernetiche e oggi arricchito di ancor più realistici scenari di attacco e difesa, grazie allo sviluppo congiunto che Università di Genova e Leonardo stanno portando avanti nell’ambito del progetto di ricerca Artic.

«Cybersecurity scholarship program è una iniziativa molto arricchente per il nostro Ateneo perché contribuisce al dialogo tra la didattica e il mondo delle imprese, di cui il mercato del lavoro ha bisogno per reclutare giovani leve sempre più competenti e consapevoli della realtà in cui si muoveranno, una volta terminati gli studi − ha dichiarato il rettore Federico Delfino −. Leonardo è un prestigioso attore internazionale nel campo della cybersecurity e questo consente alle studentesse e agli studenti dell’Università di Genova che partecipano al programma di lavorare su temi delicati e di estrema attualità per la protezione delle infrastrutture strategiche del Paese in un contesto professionale di elevato profilo».

«Per proteggere la nostra società, sempre più digitale e connessa, il mercato del lavoro richiede oggi a livello globale milioni di professionisti della cyber sicurezza: esperti dotati di solidissime competenze tecniche, ma anche di soft skill come la capacità di lavorare in squadra. Con iniziative come lo Scholarship Program, mettiamo a disposizione le nostre tecnologie e l’esperienza della Cyber & Security Academy per consentire ai giovani di esprimere il loro potenziale − ha dichiarato Tommaso Profeta, managing director della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo −. Leonardo crede fortemente nella collaborazione con istituzioni e mondo educativo come motore di sviluppo delle competenze professionali, sia interne sia esterne all’azienda, ma anche di innovazione e crescita per i territori in cui opera».

La cerimonia di premiazione è stata introdotta da Alessandro Armando, docente Unige di Sistemi di elaborazione delle informazioni e coordinatore del Dottorato di ricerca in Sicurezza, rischio e vulnerabilità.

Gli otto i finalisti del Leonardo-Unige Cybersecurity Scholarship Program 2022/2023 sono: Flavio Bava, Ludovico Capiaghi, Kevin Cattaneo, Francesco Ciarlo, Gabriele Dellepere, Riccardo Isola, Luca Pastore, Giacomo Tiscornia.

A fine cerimonia, la proclamazione dei migliori quattro tra gli otto finalisti; ognuno di loro si è aggiudicato una borsa di studio erogata dall’Università di Genova e Leonardo: Riccardo Isola, borsa di studio di 5000 euro; Giacomo Tiscornia, borsa di studio di 3000 euro; Ludovico Capiaghi, borsa di studio di 1500 euro; Gabriele Dellepere, borsa di studio di 1500 euro.