Leonardo: eletto il nuovo cda, Pontecorvo presidente

L’assemblea degli azionisti di Leonardo ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione e ha nominato presidente Stefano Pontecorvo, come atteso sulla base dell’indicazione dell’azionista ministero dell’Economia.

Dei 12 componenti del consiglio di amministrazione quattro sono tratti dalla lista presentata da un gruppo di azionisti, complessivamente titolari dell’1,552% circa del capitale sociale, che in sede di votazione ha ottenuto la minoranza dei voti con 42,043% circa del capitale rappresentato in assemblea.

I consiglieri sono:

Stefano Pontecorvo, Roberto Cingolani, Trifone Altieri, Enrica Giorgetti, Francesco Macrì, Cristina Manara, Marcello Sala, Elena Vasco, tratti dalla lista presentata dall’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare del 30,204% circa del capitale sociale di Leonardo, che in sede di votazione ha ottenuto la maggioranza dei voti (48,096% circa del capitale rappresentato in assemblea); Giancarlo Ghislanzoni, Dominique Levy, Silvia Stefini, Steven Wood, tratti dalla lista presentata da un gruppo di azionisti, complessivamente titolari dell’1,552% circa del capitale sociale di Leonardo, che in sede di votazione ha ottenuto la minoranza dei voti (42,043% circa del capitale rappresentato in ssemblea). La lista è stata presentata da GreenWood Investors LLC per conto degli azionisti GreenWood Builders Fund II, LP, Sachem Head LP, Sachem Head Master LP e Banor Sicav – Mistral Long Short Equity.

L’assemblea ha approvato il bilancio della società per l’esercizio 2022 e ha preso visione del bilancio consolidato che evidenzia risultati economico-finanziari del 2022 che confermano il percorso di crescita e di incremento della redditività e della generazione di cassa del Gruppo intrapreso fin dal 2018.

I soci hanno anche approvato la proposta di distribuzione di un dividendo a valere sull’utile dell’esercizio 2022 pari a 0,14 euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge. Il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 24 maggio 2023, con record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) 23 maggio 2023 e previo stacco della cedola n. 13 in data 22 maggio 2023.