Il Salone Nautico di Genova sbarca a Newport

Ieri, 25 maggio, nella location d’eccezione del NYYC Harbour Court Newport RI, si è svolta la terza presentazione del 2023 negli Stati Uniti del Salone Nautico internazionale di Genova.

L’appuntamento è stato dedicato alle attività di branding e reputation del Genoa Boat Show, in questi mesi impegnato a definire il suo restyling e a preparare l’edizione numero 63 (21-26 settembre 2023).

Gli Stati Uniti rappresentano stabilmente il primo mercato di destinazione per la nautica da diporto italiana nel mondo: nel 2022, anno del nuovo record di vendite del Made in Italy, si è registrato un +30% rispetto all’anno precedente (per un valore di 575 milioni di dollari).

Ciò avviene perché l’industria della nautica da diporto italiana è la quintessenza del Made in Italy con yachts & boats che presentano allo stesso tempo tecnologia, design, materiali, assieme a performance, innovazione, stile e creatività. A conferma di tale primato, le numerose aziende italiane leader assolute del settore saranno presenti al 63°Salone Nautico di Genova, evento di primaria importanza internazionale con oltre 1000 imbarcazioni esposte.

L’evento presso la prestigiosa location di Newport RI consolida il percorso di comunicazione dell’eccellenza italiana della nautica negli Usa, realizzato in collaborazione con Ice Agenzia.

«Un’occasione unica per presentare in anteprima la prossima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova, pronto ad accogliere le più importanti novità del settore in un layout espositivo che coniuga design e sostenibilità, grazie alla realizzazione del progetto del nuovo Waterfront di Levante disegnato dall’architetto Renzo Piano», ha dichiarato Stefano Pagani Isnardi, direttore dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica.

«Abbiamo inserito Newport a pieno titolo nel programma Italy on Madison perché il Salone Nautico internazionale di Genova è un’eccellenza del Made in Italy per più ragioni: da un lato è una fiera in crescita e rivisitazione architettonica grazie al completamento il progetto di Renzo Piano, che contribuisce a dare continuità al successo di pubblico ed espositori del 2022, dall’altro la nautica è la quintessenza della nostra produzione nazionale perché’ il design si sposa con la tecnologia, i materiali con l’innovazione, i trends con la sostenibilità», ha dichiarato Antonino Laspina, direttore dell’Agenzia Ice di New York, coordinatore della rete Usa.

«Siamo al terzo evento in un anno e dopo New York e Ft Lauderdale non potevamo che approdare a Newport, la più importante città americana per la nautica mondiale. Si è appena conclusa la tappa dell’Ocean race (che quest’ anno chiude a Genova), abbiamo appena registrato il nuovo record di vendite in US (575M + 30% sul precedente anno record il 2021) davvero una grande presentazione del 63esimo Salone Nautico di Genova 2023», ha dichiarato Carlo Angelo Bocchi, direttore Ufficio Ice di Miami.

«I valori del Made in Italy hanno dimostrato negli anni il loro posizionamento distintivo nel mercato statunitense, e questo è ben rappresentato dai progetti nautici di cui abbiamo discusso oggi – ha commentato Paolo Trevisan, vp design di Pininfarina of America – Come Pininfarina, siamo orgogliosi di rappresentare il design italiano in questo importante mercato, dove anche impariamo ed evolviamo le nostre capacità».

Panelist dell’evento:

The Hon. Arnaldo Minuti – consul general of Italy in Boston

Antonino Laspina – senior trade commissioner Usa Offices

Carlo Angelo Bocchi – trade commissioner Miami Office

Stefano Pagani – Confindustria Nautica

Paolo Trevisan – vice president design, Pininfarina of America

Simone Meletti – managing director – Ferretti Group of America

Prof. Bird Stasz Jones – professor emerita, Elon College

Giosetta Capriati – moderator