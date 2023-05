Il Museo dell’Emigrazione Italiana compie un anno, ingresso gratuito con biglietto MuMa

Il Museo dell’Emigrazione Italiana compie un anno: per festeggiare la ricorrenza dall’11 maggio 2023, acquistando un biglietto del Galata Museo del Mare, si avrà in omaggio un ingresso gratuito per la visita del Mei. Il biglietto sarà da utilizzare entro 48 ore dalla data di acquisto.

Il 12 maggio 2022 a Genova, presso la Commenda di San Giovanni di Prè, veniva aperto al pubblico il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (Mei), nato dall’accordo tra il ministero della Cultura, la Regione Liguria e il Comune di Genova con la volontà di raccontare molteplici aspetti del fenomeno migratorio italiano dall’Unità d’Italia a oggi. Il riallestimento multimediale è visitabile all’interno della Commenda di San Giovanni di Prè, ristrutturata per l’occasione, e vive in stretta relazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e il Galata Museo del Mare.

Da Genova milioni di italiani sono partiti diretti alle Americhe, all’Africa, all’Asia, all’Australia e all’Europa lasciando tutto per giocarsi un viaggio senza ritorno. Il Mei è nato per ricordare questi migranti, raccontare le storie e i motivi della partenza da punto di vista umano, storico, sociologico. Un museo innovativo e multimediale, dove i visitatori possono interagire con spazi e oggetti e vivere esperienze immersive grazie allo stato dell’arte della tecnologia. Vedere, ascoltare, imparare e mettersi alla prova, negli allestimenti scenografici di uno degli edifici medievali più antichi della città.

La struttura è stata rinnovata al suo interno grazie ai lavori di adeguamento funzionale e tecnologico realizzati in piena sintonia con la Soprintendenza della Liguria, resi possibili grazie a un ingente investimento del Mic – ministero della Cultura e all’importante contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo. L’intervento si colloca come naturale proseguimento dell’impegno che la Compagnia ha profuso nel tempo per la realizzazione al Galata Museo del Mare sia del Padiglione “Memoria e Migrazioni” (anno 2012), sia l’esposizione permanente “Italiano, anch’io” (2016).

Da ottobre 2022 l’allestimento presenta una nuova sezione dedicata allo sport, inaugurata dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, nata per raccontare come il tema dello sport interpreti un ruolo centrale nella vita degli emigrati. Lo storytelling di tutto il percorso di visita è stato integrato con storie in forma di immagini, video e proiezioni. Numerosi i paesi coinvolti, tra questi, per citarne solo alcuni: Argentina (a partire dalle esperienze genovesi di Boca e River), Uruguay (Peñarol), Brasile (Palmeiras, Clube Atlético Juventus) Australia, (Brisbane City), Cile (Società Sportiva Italiana di Valparaíso).

Diverse le iniziative organizzate durante l’anno: da segnalare “I mercoledì del Mei – Cisei”, un ciclo di incontri dedicati alle migrazioni a ingresso gratuito, organizzato insieme al Centro Internazionale Studi Emigrazione italiana (Cisei).