I Ports of Genoa al Transport Logistic di Monaco

Da oggi al 12 maggio i porti di Genova e Savona saranno a Monaco di Baviera per il Transport Logistic 2023, la fiera leader mondiale per il settore della mobilità, logistica, IT e supply chain management.

Momento centrale del programma di attività allo stand dei Ports of Genoa sarà l’evento di networking internazionale dal titolo: “All quiet on the Southern route? How the Ports of Genoa logistics partnerships are reshaping the European supply chain”, in programma mercoledì 10 maggio, ore 10.30, nella parte dedicata agli incontri internazionali dello stand.

Scopo dell’evento è l’illustrazione degli interventi in atto per potenziare i Ports of Genoa e completare la porzione meridionale del corridoio Reno Alpi, assicurando all’Europa un’alternativa di servizio da Sud e contribuendo a costruire una rete di trasporto più resiliente e robusta, di fronte alle criticità del climate change, della congestione e della sostenibilità.

Su questi temi saranno messe a confronto la visione delle grandi aziende dello shipping, che hanno investito per rafforzare l’offerta di servizio dei Ports of Genoa, e le esigenze logistiche del mercato europeo, nella prospettiva dell’utenza attuale e potenziale del nostro sistema portuale. Un focus particolare sarà dedicato alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova, il cui cantiere ha preso avvio il 4 maggio, sulla realizzazione del Terzo valico, nonché sul potenziamento degli assi ferroviari di connessione verso l’Europa opere complementari e fondamentali nell’ottica del potenziamento portuale.

Il calendario di eventi firmati dai Ports of Genoa e da tutto il cluster che affianca l’Autorità di Sistema in questa importante fiera internazionale, prende il via oggi, martedì 9 maggio, con la conferenza intitolata “When Logistics gets cool”, organizzata da Cisco in collaborazione con Bic, dedicata alla supply chain del freddo che si terrà a Genova dal 10 al 12 ottobre 2023.

Nel pomeriggio, l’appuntamento è fissato alle ore 16.30 con l’evento “Port Vision 2050“, distinto dall’incontro tra Autorità di Sistema Portuale e stakeholder della comunità internazionale e la condivisione delle attività preparatorie al nuovo Piano regolatore portuale.

Mercoledì 10 maggio, nel pomeriggio è previsto l’evento “Sustainable Routes”, ore 15.00, dedicato alla presentazione del bilancio di sostenibilità 2022 dei Ports of Genoa. La seconda giornata di fiera si concluderà, infine, con “The Intermodal Southern Gateway to Europe” evento che vedrà siglata la partnership di Autorità di Sistema con Uirr, nonché la presentazione da parte di PSA del nuovo collegamento con la Germania.

Giovedì 11 maggio sarà la volta di un importante momento di confronto con la realtà istituzionale ed economica del Baden Wurttemberg con l’evento “Baden Wurttemberg meets the Ports of Genoa cluster” previsto alle ore 11, che AdSP ha organizzato in collaborazione con Promos (agenzia di internazionalizzazione delle Camera di Commercio) e Italcam (Camera di Commercio Italo Tedesca). L’incontro nasce dal crescente interesse delle aziende del Lander per una soluzione di servizio logistico alternativa al percorso convenzionale attraverso i porti del Nord Europa, spesso condizionato da congestione o criticità infrastrutturali. L’opzione di servizio da Sud attraverso i Ports of Genoa diverrà presto una soluzione concreta, grazie al primo servizio ferroviario diretto che dal mese di maggio collegherà in sole 24 ore il terminal PSA di Pra’ a Stoccarda (Kornwestheim). AdSP, con Promos e Italcam, ha sviluppato nei mesi scorsi intense relazioni con le associazioni di industriali e spedizionieri del Lander e congiuntamente è stato deciso di organizzare un evento alla fiera di Monaco per consentire ai rappresentanti tedeschi di incontrare il cluster dei Ports of Genoa e discutere le possibili collaborazioni operative.

La rassegna si chiuderà nel pomeriggio con l’ultimo appuntamento dell’agenda “New technologies for a smarter port”: alle ore 16.30 si parlerà, insieme all’Istituto Italiano di Tecnologia, al Consiglio Nazionale delle Richerche e all’Università degli Studi di Genova, di infrastrutture digitali e innovazione nei Ports of Genoa con il lancio del progetto Raise, dedicato alla ricerca di soluzioni tecnologiche e innovative finalizzate a una maggiore efficienza, sostenibilità e sicurezza della filiera logistico portuale.

Tra i co-espositori alla fiera internazionale Transport Logistic 2023 sono presenti Liguria International, Promos Italia, Assagenti, Spediporto, Unione Utenti del Porto di Savona e Vado, Isomar, Cisco, Ignazio Messina & C. con Imt – Intermodal Marine Terminal, PSA Italy e PSA Sech, Terminal San Giorgio, APM Terminals Vado Ligure, Genoa City Airport. A questi si aggiungono anche Cetena e Webuild che avranno un corner dedicato: il primo mostrerà attraverso un dispositivo di simulazione l’accessibilità delle grandi navi al porto di Genova; il secondo ricreerà un percorso virtuale e immersivo dentro il cantiere del Terzo Valico e una ricostruzione visiva dei lavori di realizzazione della nuova diga foranea. Ogni co-espositore porterà negli incontri il proprio know-how, le proprie innovazioni e il proprio impegno nel settore della mobilità, logistica, IT e supply chain management.

Partner per le eccellenze gastronomiche tipiche della regione sarà invece della Camera di commercio genovese mentre il marchio storico italiano Lavazza sarà al fianco dei Ports of Genoa per i coffee break.

Tutti le info e gli aggiornamenti a questo link.

Photo: Messe München GmbH