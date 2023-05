Gruppo EcoEridania acquisice il 75% della toscana Delca Energy

Gruppo EcoEridania, azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste, annuncia l’acquisizione della maggioranza del capitale di Delca Energy, azienda attiva nella Green Economy e nella Circular Economy, responsabile di un sito produttivo dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale per il recupero di materia e la produzione di combustibile alternativo, con elevati standard qualitativi, energetici ed ambientali.

In particolare, Gruppo EcoEridania ha acquisito il 75% del capitale sociale dell’azienda toscana, finalizzando così la quinta acquisizione prevista dal progetto Twister, l’ambizioso piano di crescita della società.

Alla base della propria mission, Delca Energy prevede la creazione di valore nella propria accezione ambientale e sociale, attraverso l’adozione di processi e strategie innovative finalizzate ad un uso più sostenibile delle risorse. Da questi obiettivi, nell’ottica di sviluppo dell’economia circolare e di applicazione delle migliori prassi di simbiosi industriale, è nato il suo sito eco-innovativo, finalizzato all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse ed alla realizzazione del principio di “simbiosi Industriale”, valorizzando materie (polimeri plastici e metalli) da immettere nuovamente sul mercato e producendo un combustibile ad alti standard energetici ed ambientali.

Grazie agli impianti di trattamento e al sito di stoccaggio di Wecologistic, all’acquisizione di Irigom, leader nel trattamento di pneumatici fuori uso (Pfu) e a quella attuale di Delca Energy, EcoEridania si conferma tra i principali player in Italia per la produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario), ottenuto dalla componente secca (plastica, carta, fibre tessili, ecc.) dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili, come vetro, metalli e inerti.

«L’acquisizione strategica di Delca Energy che annunciamo oggi ci permette non solo di rafforzare il nostro impegno nell’economia circolare e nell’end of waste ma ci rende uno dei principali produttori di CSS in Italia. Siamo molto felici di questo risultato che premia l’esperienza pluriennale del Gruppo EcoEridania e la volontà di essere un punto di riferimento nel trattamento dei rifiuti sanitari ma anche di quelli industriali − dichiara Andrea Giustini, fondatore e Presidente di Eco Eridania spa − Delca è un passaggio fondamentale per il consolidamento della nostra leadership».

«Siamo molto orgogliosi dell’interesse dimostrato dal Gruppo EcoEridania – hanno dichiarato i soci fondatori Francesca Taponecco per Bi Energy srl e Massimo Saporito – che avvalora la valenza sostenibile ed innovativa dei progetti di sviluppo industriale, implementati fino ad oggi, nella produzione di combustibili secondari rinnovabili e nel recupero di materia. L’ingresso nel Gruppo EcoEridania consentirà di consolidare e sviluppare ulteriormente, in segno di continuità, gli obiettivi di performance nell’ambito dell’economia circolare».

EcoEridania spa è stata assistita dallo studio legale Scp nella persona degli avvocati Riccardo Salvini e Valeria Pelà e dallo studio Rossi-Finamore nella persona degli avvocati Alessandro Finamore e Stefano Rossi.

Per le operazioni di due diligence, EcoEridania si è affidata a PwC per la parte amministrativa contabile e fiscale, EY per la parte commerciale, a Bonelli Erede Pappalardo nella persona dell’avvocato Riccardo Bordi per la parte legale, e a Erm Italia per la parte ambientale e sicurezza.

I venditori, Bi Energy srl e Massimo Saporito, sono stati invece assistiti da Tremolanti Studio Legale nella persona dell’avvocato Gabriele Tremolanti, e dallo Studio Bonamici nelle persone di Stefano Bonamici e Viola Bonamici.

Infine, le operazioni notarili sono state affidate allo Studio Zabban – Notari – Rampolla & Associati nella figura del notaio Stefano Rampolla.