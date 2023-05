Gruppo Contship Italia: Gasselin è il nuovo ceo

Nel suo ruolo più recente, Gasselin è stato ceo di Sogemar dove ha trasformato l'azienda in un fornitore leader di servizi logistici in Italia

Il Gruppo Contship Italia nomina Matthieu Gasselin nuovo ceo. “Gasselin − si legge nella nota del Gruppo − è un manager di comprovata esperienza e successo nel settore dello shipping, dei trasporti e della logistica. Nel suo ruolo più recente, Gasselin è stato ceo di Sogemar dove ha trasformato l’azienda in un fornitore leader di servizi logistici in Italia”.

«La leadership di Matthieu e la consolidata esperienza nel settore lo rendono la migliore scelta per Contship Italia − dichiara Thomas Eckelmann, presidente del consiglio di amministrazione di Eurokai − l’ottimo lavoro svolto come ceo di Sogemar è testimonianza della sua capacità di guidare la crescita e l’innovazione del nostro Gruppo in un mercato altamente competitivo come quello attuale».

Contship Italia Group Il Gruppo gestisce diversi terminal container in Europa e nel bacino mediterraneo, fornisce inoltre servizi logistici intermodali includendo soluzioni integrate e digitali di trasporto su ferrovia e camion. Il Gruppo Contship Italia fa parte di Eurokai, uno tra i principali operatori terminalistici indipendenti in Europa.

«Sono onorato ed entusiasta di poter guidare il Gruppo Contship Italia e continuare a costruire sulle basi del successo che l’azienda ha ottenuto ad oggi − afferma Gasselin − non vedo l’ora di lavorare con il team nel migliorare ulteriormente i servizi offerti ed espandere le nostre operazioni fornendo valore ai nostri clienti e stakeholder».

La nomina di Gasselin arriva in un momento di importante crescita ed espansione per il Gruppo Contship Italia. La società ha recentemente annunciato il progetto di sviluppo del proprio terminal alla Spezia e, attraverso il braccio logistico Sogemar, si è affermato come operatore intermodale leader in Italia nei traffici marittimi e continentali. La società è operativa anche in Marocco con 2 terminal a Tangeri e sta sviluppando un nuovo terminal in Egitto in collaborazione con Eurogate e Hapag Lloyd.

«Siamo fiduciosi che sotto la guida di Matthieu, Contship continuerà il percorso di espansione e crescita confermandosi come operatore leader nel settore» aggiunge Cecilia Eckelmann-Battistello, presidente del cda di Contship Italia.