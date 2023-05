Giornate dei Mulini, il 20 e 21 maggio aperto anche il Ra Pria a Borzonasca

L’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici organizza quest’anno la dodicesima edizione delle Giornate dei Mulini.

In queste giornate, in tutta l’Italia e anche in altre nazioni europee, molti proprietari di mulini si renderanno disponibili ad aprire i loro edifici e ad accogliere il pubblico, illustrandone il funzionamento e le storie che ad essi sono collegate. L’intento è quindi quello di proporre e illustrare a un pubblico sempre più vasto questi nostri gioielli troppo spesso dimenticati a causa di stili di vita che privilegiano consumismo e tecnologia.

Sabato 20 e domenica 21 maggio si svolgeranno quindi le Giornate dei Mulini e parteciperà anche quello di Belpiano (Borzonasca): il Ra Pria.

Si tratta di un antico mulino a torre risalente al XVIII Secolo. Sarà aperto dalle 14 alle 18.

Lanciata nel 2012, la manifestazione riceve, anno dopo anno, un sempre maggiore interesse. L’obiettivo è quello di fare conoscere al pubblico un patrimonio architettonico, tecnologico e culturale spesso dimenticato. È anche l’occasione per mutuare messaggi quali la salvaguardia di edifici con valenza storica e architettonica, la proposta di un turismo educativo, la conoscenza e valorizzazione di siti ambientali spesso incontaminati e, non ultimo, il rilancio di un’attività molitoria capace di trasformare in modo corretto i prodotti di un’agricoltura biologica in farine e prodotti utilizzabili per un’alimentazione sana.

Per contatti: 347 4810455