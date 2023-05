Giglio Group: cda approva bilancio e giudica “gravemente erronea” la relazione del revisore Bdo

Il cda di Giglio Group, approva il bilancio del primo trimestre 2023 e ritiene che la decisione di Bdo Italia spa di non esprimere il proprio giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato di Giglio Group al 31 dicembre 2022 sia “gravemente erronea”.

In una nota allegata al bilancio si legge: “Il consiglio di amministrazione ritiene che la decisione della Società di Revisione di non esprimere il proprio giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato di Giglio Group al 31 dicembre 2022 (asserendo di non essere stata in grado di “acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il […] giudizio sul bilancio”) sia gravemente erronea e in violazione, quindi, dell’incarico professionale di revisione contabile.

Quanto al contenuto della citata relazione, il consiglio di amministrazione ritiene erroneo il rilievo della Società di Revisione concernente la “ragionevolezza delle assunzioni poste alla base del nuovo Piano Industriale 2023-2027”, rispetto alle quali la società di Revisione ha rappresentato di aver “rilevato plurime incertezze riguardanti”, anzitutto, “i tassi di crescita previsti per i ricavi, che sono superiori di circa un terzo rispetto a quelli previsti per il mercato di riferimento anche attraverso l’incremento e la rotazione del portafoglio brand, che si ipotizzano fortemente incrementati rispetto all’esperienza storica”. Al riguardo, la Società ha provveduto ad acquisire un’analisi indipendente da parte dell’Advisor, nella quale non sono state evidenziate criticità di livello alto (in una scala basso-medio-alto) in relazione alle assunzioni alla base del Business Plan, tali da compromettere l’attendibilità o implicare l’irragionevolezza delle suddette assunzioni”.

Il consiglio di amministrazione ritiene, inoltre, “erroneo il rilievo della Società di Revisione per cui l’analisi del Piano Industriale avrebbe evidenziato altresì una “incertezza” in merito alla “determinazione dei costi operativi, che è parametrata all’ipotesi di incremento dei ricavi e non alle variabili autonome che li determinano”. Sul punto si rammenta che la Società, fin dalla redazione del piano quinquennale del 2019, si è dotata di un modello di rilevazione dei costi variabili diretti calcolato come percentuale dei ricavi. Gli altri costi fissi quali costo del personale e ammortamenti, sono calcolati in modo puntuale. Il consiglio, a definitiva conferma dell’erroneità dei rilievi mossi dalla Società di Revisione circa le “assunzioni poste alla base del nuovo Piano Industriale” osserva che Giglio Group ha effettivamente avviato il punto vendita c.d Caput Mundi (in data 16 marzo 2023) e sottoscritto due importanti nuovi accordi nel mese di maggio 2023 che costituiscono i principali elementi alla base delle suddette assunzioni, risultando pertanto ulteriormente dimostrata l’affidabilità e la piena ragionevolezza di queste ultime. Al riguardo, non si può fare a meno di rammentare che l’imminente sottoscrizione di tali contratti era circostanza rappresentata alla Società di Revisione e, dunque, alla stessa ben nota. Da quanto sopra evidenziato discende, con tutta evidenza, l’erroneità della decisione della Società di Revisione di non esprimere il proprio giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato di Giglio Group al 31 dicembre 2022; giudizio che, come risulta dalla lettura delle Relazioni della Società di Revisione, è stato motivato in considerazione:

– delle incertezze evidenziate dalla Società di Revisione in merito all’utilizzo, da parte degli Amministratori di Giglio Group, del “presupposto della continuità aziendale, pur in presenza delle significative incertezze da essi descritte”, adottato dai medesimi Amministratori in quanto “confidenti nel raggiungimento dei risultati previsti nel nuovo Piano Industriale”;

– dell’iscrizione, nel bilancio consolidato, di “un avviamento pari ad Euro 13.353 migliaia”, avvalorato da un “Impairment Test sviluppato da un consulente e approvato dagli Amministratori […] che non ha evidenziato perdite durevoli di valore, [che] si è basato sui dati rivenienti dal nuovo Piano Industriale 2023-2027 le cui limitazioni [sopra smentite] sono state sopra evidenziate e che si estendono all’Impairment Test stesso”.

Il consiglio di amministrazione ritiene inoltre di dover evidenziare la manifesta erroneità anche degli altri due rilievi alla luce dei quali la Società di Revisione – con specifico riferimento al solo bilancio consolidato di Giglio Group al 31 dicembre 2022 – ha motivato la propria decisione di non esprimere un giudizio:

– quanto al rilievo riguardante la “voce Rimanenze di Magazzino, pari a Euro 1.559 migliaia” si evidenzia la contraddittorietà di tale rilievo rispetto a quanto emerso nell’ambito delle attività di revisione, nel corso delle quali (anche in occasione dei numerosi incontri intercorsi con i revisori) la Società ha sempre provveduto a riscontrare puntualmente tutte le richieste di volta in volta trasmesse dalla Società di Revisione in merito all’accertamento della consistenza delle rimanenze;

– quanto al rilievo concernente la “voce Attività Immateriali, pari a Euro 2.083 migliaia” rispetto alla quale la Società di Revisione ha rappresentato che “risultano iscritti costi capitalizzati per circa Euro 220 migliaia, riferibili a miglioramenti delle piattaforme multiutenti della controllata E-Commerce Outsourcing S.r.l., per i quali non abbiamo ottenuto elementi probativi adeguati e sufficienti che ci permettessero di esprimerci sulla corretta capitalizzazione”, si rammenta che il Gruppo ha sostenuto internamente costi di sviluppo per l’implementazione e l’integrazione delle piattaforme informatiche che sono stati capitalizzati come immobilizzazioni immateriali a fronte di un già rilevante portafoglio ordini contrattualizzati e di una pipeline di brand in contrattazione molto folta. Alla luce di quanto sopra menzionato, il Gruppo inizierà ad ammortizzare tali immobilizzazioni immateriali non appena l’integrazione delle piattaforme potrà sortire i propri effetti e comunque dal 1 gennaio 2023.

Il consiglio di amministrazione ritiene infine sintomatica del fatto che la Società di Revisione abbia condotto il proprio incarico in evidente violazione dei canoni di diligenza professionale su di essa gravanti, l’affermazione secondo cui l’importo dei debiti nei confronti dei fornitori scaduti da oltre 60 giorni è pari a, livello consolidato, a euro 4.898.000. Tale affermazione risulta, infatti, palesemente eorronea in quanto non tiene conto che da tale importo lordo dei debiti scaduti verso fornitori devono essere detratti i pagamenti (non associati nello scadenziario) dei crediti verso gli stessi nominativi con posizioni aperte (c.d.netting), al netto dei quali l’ammontare dello scaduto oltre 60 giorni è pari, a livello consolidato, a euro 1.456.000”.

Il cda di Giglio Group precisa inoltre che “la società si è pertanto riservata di intraprendere le più opportune iniziative a tutela della sua immagine” e di avere deliberato di richiedere a Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 2.5.7 del Regolamento dei mercati organizzati, il passaggio da Euronext Star Milan a Euronext Milan.

“Tale scelta – spiega la nota – è stata assunta in conseguenza delle conclusioni della relazione emessa dalla società di revisione Bdo Italia spa sul progetto di bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2022, nei termini già comunicati al mercato in data 3 maggio 2023. Si ritiene che in questa fase sia opportuno fare chiarezza sulle contestazioni sopra riportate riservandosi la possibilità, una volta chiarita la vicenda, di richiedere il reinserimento e in vista di questa possibilità la Società manterrà comunque fermo l’attuale assetto di governance, che risponde ad esigenze di trasparenza e correttezza verso gli investitori. La Società provvederà inoltre ad adempiere alla richiesta della Consob di diffusione mensile di informazioni ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”) a partire dal 31 maggio 2023 con riferimento alla situazione al 30 aprile 2023”.

Ecco i risultati al 31 marzo 2023 approvati dal cda di Giglio Group

I ricavi consolidati, pari a 7,8 milioni di euro, registrano una riduzione di euro 3,8 milioni al 31 marzo 2022. Una parte di questa riduzione (pari ad 1,7 milioni) è imputabile al fatto che lo scorso esercizio erano inclusi proventi derivanti dalla cessione del ramo Loyalty ( 1,3 milioni), portata a termine il 6 marzo 22, oltre che al fatturato realizzato nei primi due mesi del 2022 ( 0,4 milioni). L’andamento dei ricavi è dovuto a una focalizzazione del management su contratti di vendita a maggiore marginalità.

• L’Ebitda pari a euro – 364 migliaia contro 1,2 milioni che al 31 marzo 2022, al netto della cessione del ramo Loyalty, sarebbe stato negativo per 0,1 milione.

• Ricavi ed Ebitda sono allineati alle previsioni espresse per il primo trimestre nel Piano Industriale approvato dagli amministratori.

• Il risultato netto è pari a euro – 974 migliaia contro euro 463 migliaia al 31 marzo 2022, tale differenza è principalmente condizionata dalla vendita del ramo Loyalty (euro 1,3 milioni) oltre all’aumento dei tassi di interesse.

• L’indebitamento finanziario netto del gruppo si attesta a euro -17,5 milioni, in linea con i dati al 31 dicembre 2022

• I costi corporate risultano diminuiti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per circa 0,2 milioni, generati dalle attività di saving strutturali dal 2023, poste in essere dal management.