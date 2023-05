Genova, Palazzo Ducale: dal 14 maggio mostra “50 fotografie di Tel Aviv e Israele”

Per festeggiare i 75 anni dalla fondazione dello Stato di Israele il 14 maggio a casa Luzzati – Palazzo Ducale si inaugurerà la mostra “50 fotografie di Tel Aviv e Israele: the light makes my life” con il patrocinio dell’Ambasciata di Israele in Italia e della Comunità Ebraica di Genova. la mostra resterà aperta fino al 18 giugno.

Israele si accende di colore e bellezza attraverso le fotografie di Mario Troiani, che racconta una storia lontana, quella di uno Stato nato 75 anni fa, che vuole avvicinare a noi attraverso i suoi scatti.

Visitare la mostra è come compiere un viaggio tra le città di Tel Aviv e Gerusalemme, immergendosi nel silenzio del Mar Morto per proseguire poi fino ai rumori del mercato della Città Vecchia della Capitale.

Il lungomare di Tel Aviv, i colori, i profumi, la luce, gli uomini e le donne sono stati scelti per la personale di Genova, forse perché qui, in questa città, l’artista ha ritrovato le stesse ispirazioni.

Troiani si è avvicinato alla fotografia vivendo tra Milano e Parigi, luoghi in cui ha scoperto anche la sua passione per il cinema. Ha restaurato alcune pellicole storiche di Federico Fellini, Vittorio de Sica e Michelangelo Antonioni da cui ha avuto ispirazione per le sue inquadrature e rappresentazioni.

Un connubio tra fotografia e cinema, scatti e inquadrature e una ricerca personale di momenti da catturare in India con i suoi colori, in Indocina con la sua gente, in Indonesia e poi ancora in Oriente collaborando con riviste di viaggi.

Luoghi in cui l’autore, che ha sempre cercato di superare i confini geografici e politici, ha trovato anche fonti attraverso cui crescere e allargare i suoi orizzonti e la sua passione.

Casa Luzzati, Palazzo Ducale,

Piazza Matteotti 9, Cortile Maggiore

16123 Genova

e-mail: info@casaluzzati.it

Tel. 0108596770

Ingresso: giovedì e venerdì ore 15 – 19, sabato e domenica ore 10 – 19

Ingresso libero

